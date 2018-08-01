Олешка вбив колишній боєць АТО – поліція
-
Розсилка
Серед версій мотиву вбивства - бізнес-інтереси, економічні питання, політичні та побутові
Вбивство добровольця батальону Нацгвардії «Донбас» Віталія Олешка скоїв учасник АТО. Воно готувалося заздалегідь. Спеціально для цієї операції був придбаний автомобіль з єврономерами та ще одна автівка із запорізькими номерами.
Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Сергій Комісаров під час прес-конференції 1 серпня.
«Скоїв злочин атовець. Може, вони на полі бою зустрічалися, і в них були непримиримі претензії... Ми відпрацюємо всі версії. Організована злочинна група готувалася до операції. Була підготовлена зброя. Придбана автівка, так звана євробляха, з тим, щоби її можна потім було покинути або знищити. Ще була задіяна машина з запорізькими номерами», - сказав Комісаров.
Цю автівку бачили на місці злочину за добу до трагедії, що свідчить про те, що за Олешком спостерігали. Взагалі, члени ОПГ приїхали в Бердянськ за дві доби до вбивства.
Автівку зафіксували камери спостереження, що допомогло в пошуках злочинців.
«Нам дуже пощастило, що в Бердянську є камери спостереження. Завдяки ним ми знаємо, як пересувалися підозрювані», - підкреслив Комісаров.
Він також уточнив, що підозрюваних, які пересувалися автівкою, зупинили та ідентифікували на першому блокпосту, і лише на другому — затримали.
«Їх ідентифікували та пропустили. Ми не знали, наскільки вони озброєні, тому повинні були підготувати наших хлопців, щоб не потрапити в халепу. І вже на другому блокпосту машину затримали», - пояснив Комісаров.
За його словами, затриманим вручені підозри. Серед них є чоловік з судимостями.
Серед версій мотиву вбивства - бізнес-інтереси, економічні питання, політичні та побутові.
Нагадаємо, ветерана АТО Віталія Олешка з позивним «Сармат» застрелили у Бердянську 31 липня.
Правоохоронці затримали п’ятьох підозрюваних у вбивстві Олешка.
Нардеп Антон Геращенко розказав подробиці про кілера та його пособників, які здійснили вбивство Олешка.
Джерело: Укрінформ