Олешка вбив колишній боєць АТО – поліція



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Місце вбивства Віталія Олешка, Бердянськ 31 липня 2018

Серед версій мотиву вбивства - бізнес-інтереси, економічні питання, політичні та побутові

Вбивство добровольця батальону Нацгвардії «Донбас» Віталія Олешка скоїв учасник АТО. Воно готувалося заздалегідь. Спеціально для цієї операції був придбаний автомобіль з єврономерами та ще одна автівка із запорізькими номерами.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Сергій Комісаров під час прес-конференції 1 серпня.

«Скоїв злочин атовець. Може, вони на полі бою зустрічалися, і в них були непримиримі претензії... Ми відпрацюємо всі версії. Організована злочинна група готувалася до операції. Була підготовлена зброя. Придбана автівка, так звана євробляха, з тим, щоби її можна потім було покинути або знищити. Ще була задіяна машина з запорізькими номерами», - сказав Комісаров.

Цю автівку бачили на місці злочину за добу до трагедії, що свідчить про те, що за Олешком спостерігали. Взагалі, члени ОПГ приїхали в Бердянськ за дві доби до вбивства.

Автівку зафіксували камери спостереження, що допомогло в пошуках злочинців.

«Нам дуже пощастило, що в Бердянську є камери спостереження. Завдяки ним ми знаємо, як пересувалися підозрювані», - підкреслив Комісаров.

Він також уточнив, що підозрюваних, які пересувалися автівкою, зупинили та ідентифікували на першому блокпосту, і лише на другому — затримали.

«Їх ідентифікували та пропустили. Ми не знали, наскільки вони озброєні, тому повинні були підготувати наших хлопців, щоб не потрапити в халепу. І вже на другому блокпосту машину затримали», - пояснив Комісаров.

За його словами, затриманим вручені підозри. Серед них є чоловік з судимостями.

Серед версій мотиву вбивства - бізнес-інтереси, економічні питання, політичні та побутові.

Нагадаємо, ветерана АТО Віталія Олешка з позивним «Сармат» застрелили у Бердянську 31 липня.

Правоохоронці затримали п’ятьох підозрюваних у вбивстві Олешка.

Нардеп Антон Геращенко розказав подробиці про кілера та його пособників, які здійснили вбивство Олешка.

Джерело: Укрінформ