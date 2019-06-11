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    Найбільший автобусний лоукостер Європи вийшов на український ринок

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    Компанію FlixBus було засновано в Мюнхені - Найбільший автобусний лоукостер Європи вийшов на український ринок
    Компанію FlixBus було засновано в Мюнхені
    Фото: Міністерство інфраструктури України

    Міністр Володимир Омелян закликав українських перевізників долучатися до нової мережі та співпраці із компанією FlixBus

    11 червня найбільший оператор автобусних перевезень в Європі, компанія FlixBus, оголосила про свій вихід на український ринок.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

    «Сьогодні ми вітаємо найбільшого європейського оператора автобусних перевезень - компанію FlixBus. Ця компанія працює за унікальною бізнес-моделлю, яка передбачає партнерство з місцевими перевізниками, а це у свою чергу сприятиме розвитку місцевого бізнесу та інфраструктури, яка побудована навколо перевезень – заправки, сервіси з обслуговування автобусів, нові робочі місця», - зазначив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

    Він підкреслив, що компанія FlixBus забезпечить нові стандарти пасажирських перевезень в Україні, адже відома своїми принципами роботи, побудованими на дотриманні законів і стандартів.

    «В 2018 році, коли ми зробили автобусну реформу і заявили голосно на всю державу, що в Україні будуть нові якісні автобуси і пасажирів будуть перевозити в комфортних умовах, – ніхто не вірив, і всі ставилися до цього скептично. Сьогодні – це вже відбувається. Перехід до конкурентних якісних автобусних перевезень, заснованих на використанні технологій та жорсткому дотриманні законів – незворотній. Ті перевізники, які зрозуміють це першими і почнуть свій прогрес, у перспективі виграють найбільше», - сказав міністр.

    Омелян закликав українських перевізників долучатися до нової мережі та співпраці  із компанією.

    Зазначається, що у 2019 році компанією заплановано здійснення автобусних перевезень до Німеччини, Польщі, Чехії, Австрії та Угорщини. Маршрути будуть здійснювати з Києва, Харкова, Дніпра, Одеси та Львова.

    «Легкими хабами з’єднання будуть виступати такі міста як Краків, Будапешт, Берлін та Мюнхен», - повідомили у міністерстві.

    Компанією оголошено про старт продажу квитків з Києва за п’яти напрямками (Кельн, Росток, Карлсруе, Штутгарт та Відень) за цінами від 5 до 15 євро.

    Компанію FlixBus було засновано в Мюнхені. З 2015 року компанія FlixBus працює на міжнародному ринку, здійснюючи автобусні перевезення у Франції, Італії, Австрії, Нідерландах, а також закордонні регулярні рейси в Іспанію, Англію, країни Скандинавії, Центральної і Східної Європи.

    У компанії працює міжнародна команда, що складається майже з 1000 співробітників.

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