Омелян: «Укрзалізниця» ніколи не зможе самостійно будувати якісні поїзди та вагони

«Укрзалізниця» повинна заробляти тільки на перевезеннях, все інше - від лукавого», - заявив міністр

«Укрзалізниця» надалі повинна концентруватися тільки на перевезеннях і всебічно розвивати виключно їх. Про це в ефірі «5 каналу» заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян. «Укрзалізниця» ніколи не зможе самостійно будувати якісно локомотиви, ніколи не побудує якісні вагони. Коли вони розповідають про свої



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Потяг «Укрзалізниці»

«Укрзалізниця» повинна заробляти тільки на перевезеннях, все інше - від лукавого», - заявив міністр

«Укрзалізниця» надалі повинна концентруватися тільки на перевезеннях і всебічно розвивати виключно їх.

Про це в ефірі «5 каналу» заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

«Укрзалізниця» ніколи не зможе самостійно будувати якісно локомотиви, ніколи не побудує якісні вагони. Коли вони розповідають про свої пасажирські поїзди, це, вибачте, технології минулого століття. Вагони - конструкції 50-х років минулого століття, локомотиви - 60-70 років», - заявив він.

За словами Омеляна, через це зупиняються перевезення, падає швидкість.

«Це абсурд, коли в 21 столітті швидкість вантажних перевезень - максимум 40 км/год, а пасажирських - до сотні в кращому випадку. «Укрзалізниця» повинна заробляти тільки на перевезеннях, все інше - від лукавого», - резюмував міністр.

Як повідомляв «Главком», у 2017 на залізничні рейки пустили 38 нових вітчизняних вагонів.

Джерело: Українська правда