ООН хоче провести у Женеві переговори щодо Ємену



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Війна у Ємені триває з 2014 року

Запрошення були розіслані повстанцям-хуситам і уряду Абд Мансура Хаді

Речниця ООН заявила про те, що дана міжнародна організація має намір провести в Женеві на початку вересня 2018 року переговори між воюючими сторонами конфлікту в Ємені. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Для цього були розіслані відповідні запрошення руху повстанців-хуситів, які контролюють більшу частину півночі країни, а також представникам міжнародно визнаного уряду Абд Раббо Мансура Хаді. ООН планує провести переговорити 6 вересня.

Запрошення були розіслані від імені спеціального посланника ООН по питанням врегулювання конфлікту в Ємені Мартіна Гріффітса в рамках його зусиль припинити конфлікт, який триває із 2014 року.

Жертвами громадянської війни і міжнародної інтервенції на чолі із Саудівською Аравією, яка почалася наприкінці березня 2015 року, стали більше 10 тисяч осіб. Окрім того Ємен із того часу постійно балансує на межі голоду і гуманітарної катастрофи.