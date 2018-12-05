ООН намагається отримати доступ до китайських таборів у Сінцзян-Уйгурії



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Пекін заперечує будь-які звинувачення щодо неправомірних дій до уйгурів

Організація хоче перевірити правдивість повідомлень щодо переслідування уйгурів

Верховний Комісар ООН із прав людини Мішель Бачелет заявила про те, що її відомство намагається отримати доступ до так званих таборів перевиховання в китайській провінції Сінцзян-Уйгурія. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Це робиться для того, щоб перевірити тривожні повідомлення і доповіді щодо реального стану справ там – перш за все відношення до уйгурської етнічної меншості. Про це Мішель Бачелет заявила в рамках прес-конференції в Женеві. За її словами офіс Верховного Комісара ООН із прав людини неодноразово звертався із відповідним проханням до уряду КНР.

Офіційний Пекін заперечує будь-які звинувачення щодо неправомірних дій до уйгурів. Представники уряду КНР неодноразово наголошували на тому, що китайська влада захищає релігійне і культурне різноманіття в країні. Пекін наполягає, що так звані табори для перевиховання, де начебто знаходяться сотні тисяч уйгурів, необхідні для попередження поширення екстремізму в автономному районі на заході КНР.