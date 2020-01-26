Наслідки «електронного перепису». Демограф не виключає маніпуляцій на виборах
Похибка даних, оприлюднених 23 січня 2,8% - це близьк 1 млн людей - Гладун
Заступник директора Інституту демографії Олександр Гладун стверджує, що масштаби маніпуляцій на виборах залежать від точних даних перепису. Про це демограф сказав в інтерв’ю «Главкому».
«Похибка даних, оприлюднених 23 січня, 2,8%. Тобто ми беремо цифру 37,2 млн, а потім або додаємо 2,8%, або віднімаємо 2,8%. Виходить, що розбіжність близько 1 млн людей. Право на життя має будь-яка цифра, яка в межах цього інтервалу. Залежить ще від того, з якою ймовірністю рахувалася похибка, а вони (зокрема Дмитро Дубілет) цього не сказали», - пояснив Гладун.
Заступник директора Інституту демографії впевнений, що «повинен пройти повноцінний перепис, як це визначено у законі – шляхом суцільного обстеження». «Достукатися до них дуже важко. Будемо різні методи застосовувати, зокрема через ЗМІ. Також активно комунікуватимемо з урядом, оскільки те, що ми побачили, наразі просуває тільки пан Дубілет», - зазначив Гладун.
Демограф каже, що наприкінці року були чутки, ніби посли ЄС готують звернення до президента Володимира Зеленського, «щоби влада провела в Україні перепис населення». «Якщо у нас скажуть, що ми провели перепис, Україна виглядатиме посміховиськом. Перепис повинна визнати міжнародна спільнота: ООН, Євросоюз. А те, що ми побачили, ніколи не буде визнано переписом. Не проведе перепис цей уряд, проведе інший. Не буде його у 2020, то буде 2021 року», - наголосив Гладун.
Наприкінці листопаду минулого року директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова розкритикувала заміну повноцінного перепису населення на електронний, про що заявив міністр Кабміну Дмитро Дубілет.