Наслідки «електронного перепису». Демограф не виключає маніпуляцій на виборах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Якщо скажуть, що ми провели перепис, Україна виглядатиме посміховиськом, - демограф

Похибка даних, оприлюднених 23 січня 2,8% - це близьк 1 млн людей - Гладун

Заступник директора Інституту демографії Олександр Гладун стверджує, що масштаби маніпуляцій на виборах залежать від точних даних перепису. Про це демограф сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Похибка даних, оприлюднених 23 січня, 2,8%. Тобто ми беремо цифру 37,2 млн, а потім або додаємо 2,8%, або віднімаємо 2,8%. Виходить, що розбіжність близько 1 млн людей. Право на життя має будь-яка цифра, яка в межах цього інтервалу. Залежить ще від того, з якою ймовірністю рахувалася похибка, а вони (зокрема Дмитро Дубілет) цього не сказали», - пояснив Гладун.

Заступник директора Інституту демографії впевнений, що «повинен пройти повноцінний перепис, як це визначено у законі – шляхом суцільного обстеження». «Достукатися до них дуже важко. Будемо різні методи застосовувати, зокрема через ЗМІ. Також активно комунікуватимемо з урядом, оскільки те, що ми побачили, наразі просуває тільки пан Дубілет», - зазначив Гладун.

Демограф каже, що наприкінці року були чутки, ніби посли ЄС готують звернення до президента Володимира Зеленського, «щоби влада провела в Україні перепис населення». «Якщо у нас скажуть, що ми провели перепис, Україна виглядатиме посміховиськом. Перепис повинна визнати міжнародна спільнота: ООН, Євросоюз. А те, що ми побачили, ніколи не буде визнано переписом. Не проведе перепис цей уряд, проведе інший. Не буде його у 2020, то буде 2021 року», - наголосив Гладун.

Наприкінці листопаду минулого року директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова розкритикувала заміну повноцінного перепису населення на електронний, про що заявив міністр Кабміну Дмитро Дубілет.

Читайте також: