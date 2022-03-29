ООН: в Україні починається голод

Сім'ї із районів бойових дій мають більші проблеми з пошуком їжі, особливо складна ситуація у Маріуполі

«Всесвітня продовольча програма» відправила продовольчих товарів, щоб протягом місяця допомагати близько 3 млн мешканцям в Україні

Організація ООН «Всесвітня продовольча програма» (ВПП) попереджає, що в Україні стає все важче знайти продукти харчування, оскільки триває війна і люди змушені вдаватися до крайніх заходів. Про це повідомляє «Голос Америки».

За оцінками програми, принаймні 45% мешканців країни стурбовані тим, щоб знайти собі їжу. Причиною цього у ВПП називають пошкоджений механізм постачання.

Прес-секретар «продовольчої програми» Томсон Фірі заявив, що в країні руйнується система харчування десятків мільйонів людей.

«За оцінками ВПП, кожен п’ятий мешканець України сьогодні вже використовує деякі стратегії, щоб забезпечити себе їжею. Ситуація стає відчайдушною. Відчайдушні часи вимагають відчайдушних дій. Вони скорочують порції їжі. Зменшують кількість їжі, яку вони споживають. Дорослі жертвують їжею, щоб прогодувати дітей», – сказав він.

За даними ЮНІСЕФ, з початку російського вторгнення свої домівки змушені були залишити близько 4,3 млн дітей, це більше половини дитячого населення України.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини, яке документує втрати в час війни, заявило, що має відомості про принаймні 78 вбитих дітей від початку російського вторгнення.

За даними міжнародних гуманітарних агенцій, російські бомбардування України знищили житлові райони, цивільну інфраструктуру, понад 70 медичних закладів, аеропорти та мости.

Речник «Всесвітньої продовольчої програми» додав, що українські супермаркети у своїй більшості порожні, склади вичерпали свої продовольчі запаси. За словами Фірі, сім'ї із районів бойових дій мають більші проблеми з пошуком їжі, особливо складна ситуація у Маріуполі.

«Відсутність доступу до постраждалих від конфлікту територій та брак гуманітарних партнерів на місцях є найбільшими перешкодами для надання рятувальної допомоги родинам всередині України. Оточене місто Маріуполь закінчує свої останні запаси їжі та води. З моменту оточення міста 24 лютого туди не пускали жодної гуманітарної допомоги», – наголосив Томсон Фірі.

Він додав, що «Всесвітня продовольча програма» відправила продовольчих товарів, щоб протягом місяця допомагати близько 3 млн мешканцям в Україні. За його словами, ця агенція накопичує запаси харчів в кількох регіонах країни, де можлива ескалація бойових дій.

Раніше заступник глави офісу президента Ростислав Шурма запевнив, що Україна не буде мати проблем з їжею через російську агресію. Продовольства має вистачити на два роки вперед.