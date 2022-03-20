Україна має запас продовольства на два роки

В Україні дворічні запаси збіжжя

Україна не буде мати проблем з їжею через російську агресію. Продовольства має вистачити на два роки вперед. Про це в ефірі телемарафону заявив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма.

Він наголосив, що Україна себе точно прогодує, і хвилюватись про це не варто.

«Ми з точки зору продовольства забезпечені зараз і будемо забезпечені в наступному році, тому що запасів пшениці, кукурудзи, соняшникової олії, базових продуктів сьогодні на складах, на елеваторах достатньо на 3-5 років, оскільки завжди ми 70-80% цього продукту експортували», – заявив Шурма.

Тим часом у передмістях Маріуполя люди вмирають із голоду. У заблокованому російськими окупантами місті – гуманітарна катастрофа.

Напередодні рашисти знову заблокували гуманітарний вантаж для жителів Херсонщини. Вантажівки везли необхідні людям ліки, зокрема інсулін

Крім того, Банкова прирівнює завищення цін на продукти та ліки до мародерства.

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