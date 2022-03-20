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    Економіка та фінанси

    Україна має запас продовольства на два роки

    Харчів українцям має вистачити - Україна має запас продовольства на два роки
    Харчів українцям має вистачити
    фото з відкритих джерел

    В Україні дворічні запаси збіжжя

    Україна не буде мати проблем з їжею через російську агресію. Продовольства має вистачити на два роки вперед. Про це в ефірі телемарафону заявив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма.

    Він наголосив, що Україна себе точно прогодує, і хвилюватись про це не варто.

    «Ми з точки зору продовольства забезпечені зараз і будемо забезпечені в наступному році, тому що запасів пшениці, кукурудзи, соняшникової олії, базових продуктів сьогодні на складах, на елеваторах достатньо на 3-5 років, оскільки завжди ми 70-80% цього продукту експортували», – заявив Шурма.

    Тим часом у передмістях Маріуполя люди вмирають із голоду. У заблокованому російськими окупантами місті – гуманітарна катастрофа.

    Напередодні рашисти знову заблокували гуманітарний вантаж для жителів Херсонщини. Вантажівки везли необхідні людям ліки, зокрема інсулін

    Крім того, Банкова прирівнює завищення цін на продукти та ліки до мародерства.

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    Теги: росія окупанти війна продукти їжа Україна харчування окупація #stoprussia
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    Україна має запас продовольства на два роки