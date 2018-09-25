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    ООН занепокоєна кількістю жертв серед цивільних від бомбардувань в Афганістані

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    ООН занепокоєна кількістю жертв серед цивільних від бомбардувань в Афганістані

    За перші півроку США нанесли майже 3 тисячі авіаударів в Афганістані

    Представництво ООН в Афганістані висловило занепокоєння щодо кількості жертв серед цивільного населення внаслідок збільшення кількості авіаударів США в країні. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.  

    Відповідно до нової стратегії Вашингтону авіаудари повинні змусити Талібан сісти за стіл переговорів із урядом в Кабулі. Тому лише за перші 6 місяців 2018 року американці нанесли майже 3 тисячі авіаударів. За словами представництва ООН в їх розпорядженні є численні докази щодо збільшення кількості жертв серед цивільного населення.

    Так в суботу 22 вересня жертвою авіаудару стала сім’я вчителя в провінції Капіса – загинуло 9 осіб, а іще 6 отримали поранення. Місія ООН закликала всі сторони конфлікту дотриматися зобов’язання максимально захищати цивільне населення.

    США підтвердили отримання даних щодо інциденту в провінції Капіса. Загалом же кількість жертв від авіаударів зросла цього року на 52% - загалом загинуло 149 осіб, а поранення отримали 204 особи. При цьому більше половини жертв складають жінки і діти. 

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