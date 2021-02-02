Оперативні дані МОЗ: за добу від коронавірусу одужали більше 11 тисяч осіб

Найбільша кількість хворих зареєстровано у Києві

В Україні за останню добу виявлено 2 394 нових випадків коронавірусу. Це на 364 людини більше, ніж на ранок 1 лютого. Зокрема, захворіли 117 дітей та 213 медиків.

Такі цифри повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 833 особи;

летальних випадків – 156;

одужало – 11 457 осіб;

здійснено тестувань за добу – 31 620 (зокрема методом ПЛР – 16 589, методом ІФА – 1531).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 223 879 осіб;

одужало – 1 035 372 особи;

летальних випадків – 22 924;

проведено ПЛР-тестувань – 6 274 464.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (285), Івано-Франківській (278), Запорізькій (217), Чернівецькій (159) та Харківській (158) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 285 випадків;

Вінницька область – 61 випадок;

Волинська область – 99 випадків;

Дніпропетровська область – 104 випадки;

Донецька область – 55 випадків;

Житомирська область – 14 випадків;

Закарпатська область – 91 випадок;

Запорізька область – 217 випадків;

Івано-Франківська область – 278 випадків;

Київська область – 120 випадків;

Кіровоградська область – 12 випадків;

Луганська область – 38 випадків;

Львівська область – 114 випадків;

Миколаївська область – 27 випадків;

Одеська область – 131 випадок;

Полтавська область – 98 випадків;

Рівненська область – 54 випадки;

Сумська область – 20 випадків;

Тернопільська область – 63 випадки;

Харківська область – 158 випадків;

Херсонська область – 19 випадків;

Хмельницька область – 13 випадків;

Черкаська область – 157 випадків;

Чернівецька область – 159 випадків;

Чернігівська область – 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, коронавірусна інфекція має свої важкі наслідки, які ще називають постковідним синдромом. До симптомів хвороби відносяться апатія, безсоння, панічні атаки й навіть депресія.

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