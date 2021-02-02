Постковідний синдром: як не пропустити тривожні сигнали

60% людей, які одужали від коронавірусу, продовжують відчувати проблеми зі здоров'ям

Медики відзначають, що частинки вірусу діють на нервову систему, потрапляючи в організм через органи нюху

Коронавірусна інфекція має свої важкі наслідки, які ще називають постковідним синдромом. До симптомів хвороби відносяться апатія, безсоння, панічні атаки й навіть депресія.

Як не пропустити тривожні сигнали розповіли у сюжеті ТСН.

Зазначається, що дуже часто після перенесеного коронавірусу людина відчуває задишку, нудьгу і навіть шкірні висипання. Всі ці симптоми є ознакою постковідного синдрому.

Українець Олег перехворів на коронавірус ще восени 2020 року. З того часу він жодного разу не був в кав'ярні. За його словами, він просто боявся вийти з квартири. У нього почалося безсоння та проблеми з пам'яттю.

«Я у ліфті натискав кнопку і не міг згадати, на якому поверсі я живу. Я забув навіть імена деяких друзів», – згадує Олег.

Лікар-пульмонолог Світлана Гук розповідає, що 60% людей, які одужали від коронавірусу, продовжують відчувати проблеми зі здоров'ям. Тисячі людей відчувають себе знесиленими, навіть після того, як тест на Covid-19 показує негативний результат.

Медики відзначають, що частинки вірусу діють на нервову систему, потрапляючи в організм через органи нюху. Деякі нейрони просто «замовкають». Це і називають психічними розладами.

Раніше лікар Комаровський розповів, як полегшити постковідний синдром.