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    Здоров'я

    Постковідний синдром: як не пропустити тривожні сигнали

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    <p>60% людей, які одужали від коронавірусу, продовжують відчувати проблеми зі здоров'ям</p> - Постковідний синдром: як не пропустити тривожні сигнали

    60% людей, які одужали від коронавірусу, продовжують відчувати проблеми зі здоров'ям

    Медики відзначають, що частинки вірусу діють на нервову систему, потрапляючи в організм через органи нюху

    Коронавірусна інфекція має свої важкі наслідки, які ще називають постковідним синдромом. До симптомів хвороби відносяться апатія, безсоння, панічні атаки й навіть депресія.

    Як не пропустити тривожні сигнали розповіли у сюжеті ТСН. 

    Зазначається, що дуже часто після перенесеного коронавірусу людина відчуває задишку, нудьгу і навіть шкірні висипання. Всі ці симптоми є ознакою постковідного синдрому.

    Українець Олег перехворів на коронавірус ще восени 2020 року. З того часу він жодного разу не був в кав'ярні. За його словами, він просто боявся вийти з квартири. У нього почалося безсоння та проблеми з пам'яттю.

    «Я у ліфті натискав кнопку і не міг згадати, на якому поверсі я живу. Я забув навіть імена деяких друзів», – згадує Олег.

    Лікар-пульмонолог Світлана Гук розповідає, що 60% людей, які одужали від коронавірусу, продовжують відчувати проблеми зі здоров'ям. Тисячі людей відчувають себе знесиленими, навіть після того, як тест на Covid-19 показує негативний результат.

    Медики відзначають, що частинки вірусу діють на нервову систему, потрапляючи в організм через органи нюху. Деякі нейрони просто «замовкають». Це і називають психічними розладами.

    Раніше лікар Комаровський розповів, як полегшити постковідний синдром.

    Теги: здоров'я медицина лікар хвороби інфекція коронавірус
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