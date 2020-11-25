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    У світі

    «Ситуація тривожна»: Макрон повідомив про 50 тисяч смертей від Covid-19 у Франції

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    <p>За словами Еммануеля Макрона, необхідно продовжувати зусилля для боротьби з коронавірусом</p> - «Ситуація тривожна»: Макрон повідомив про 50 тисяч смертей від Covid-19 у Франції

    За словами Еммануеля Макрона, необхідно продовжувати зусилля для боротьби з коронавірусом

    Пандемія коронавірусу у Франції вже забрала життя 50 тисяч людей

    У Франції зафіксовано понад 50 тисяч смертей від коронавірусу з початку пандемії. Ситуація в деяких регіонах дуже тривожна.

    Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в Twitter.

    Він зазначив, що в цілому в країні ситуація покращується, проте необхідно продовжувати зусилля.

    «Сьогодні ми досягли 50 тисяч смертей від епідемії. Хоча в цілому ситуація у Франції і за кордоном поліпшується, в деяких регіонах вона залишається дуже тривожною. Ми повинні продовжувати наші зусилля», – написав Макрон.

    Раніше Макрон оголосив про пом'якшення карантину, яке пройде в три етапи.

    Як відомо, у країнах Європи відзначається зниження добових показників захворюваності на коронавірус.

    Добові показники захворюваності продовжують падати у Франції після піку у 88 790 випадків, зафіксованого 7 листопада. У понеділок, 23 листопада, французькі органи охорони здоров'я відзвітували про 4 452 випадки за 24 години, тоді як у неділю показники склали 13 тис. 157. Захворюваність знижується кілька днів поспіль.

    Нагадаємо, вчені розповіли, як перемогти пандемію коронавірусу за шість тижнів.

    Теги: здоров'я Франція смерть Еммануель Макрон президент коронавірус
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