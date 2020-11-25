«Ситуація тривожна»: Макрон повідомив про 50 тисяч смертей від Covid-19 у Франції

За словами Еммануеля Макрона, необхідно продовжувати зусилля для боротьби з коронавірусом

Пандемія коронавірусу у Франції вже забрала життя 50 тисяч людей

У Франції зафіксовано понад 50 тисяч смертей від коронавірусу з початку пандемії. Ситуація в деяких регіонах дуже тривожна.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в Twitter.

Він зазначив, що в цілому в країні ситуація покращується, проте необхідно продовжувати зусилля.

«Сьогодні ми досягли 50 тисяч смертей від епідемії. Хоча в цілому ситуація у Франції і за кордоном поліпшується, в деяких регіонах вона залишається дуже тривожною. Ми повинні продовжувати наші зусилля», – написав Макрон.

Раніше Макрон оголосив про пом'якшення карантину, яке пройде в три етапи.

Як відомо, у країнах Європи відзначається зниження добових показників захворюваності на коронавірус.

Добові показники захворюваності продовжують падати у Франції після піку у 88 790 випадків, зафіксованого 7 листопада. У понеділок, 23 листопада, французькі органи охорони здоров'я відзвітували про 4 452 випадки за 24 години, тоді як у неділю показники склали 13 тис. 157. Захворюваність знижується кілька днів поспіль.

Нагадаємо, вчені розповіли, як перемогти пандемію коронавірусу за шість тижнів.