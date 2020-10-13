Київ готується до найгіршого: названо три локації для коронавірусних госпіталів



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Один із польових госпіталів можуть облаштувати у виставковому центрі на Броварському проспекті

Польові госпіталі розраховані на тисячі хворих на Covid-19

У випадку перевантаження медичних установ Києва першої та другої хвилі хворими на коронавірус, приготовано три об'єкти, де можна розмістити госпіталі.

Крім приміщення Палацу спорту, про що вже повідомляв голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, народний депутат від «Слуги народу»Михайло Радуцький, йдеться про ще два об’єкти.

«Це приміщення Виставкового центру на ВДНГ, Міжнародний виставковий центр на Броварському проспекті й приміщення Палацу спорту. Ці три об'єкти можуть бути застосовані під польові госпіталі для прийому хворих. Вони розраховані на тисячі людей. Це початкові розрахунки. Поки ніяких команд щодо створення таких госпіталів нам не надходило. Ми розглядаємо, які з цих приміщень можуть бути використані під госпіталі. Об'єкти для цього підготовлені, їхні власники поінформовані, всі на стадії готовності. А далі будемо діяти з огляду на те, як розвиватиметься ситуація», – розповів сайту «Сьогодні» Роман Ткачук, начальник управління з питань цивільного захисту КМДА.

У Держпродспоживслужбі Києва кажуть, що в столиці поки досить ліжко-місць у міських лікарнях. І питання розміщення госпіталів буде негайно розглянуто, якщо ситуація погіршуватиметься.

«Зараз максимально готуються ліжка в лікарнях Києва. Їх сьогодні вже 2700 – це перспективні комунальні ліжка. Плюс 200 готує залізниця. І 500 ліжок обіцяє Академія медичних наук. Якщо і ці ліжка будуть зайняті хворими, тоді буде розглядатися питання про розміщення польових госпіталів. Для них підібрано три місця: Міжнародний виставковий центр на Броварському проспекті, ВДНГ і Палац спорту. Госпіталі будуть розгортатися за умови погіршення ситуації. Ми сподіваємося, що вона не погіршиться і нам вдасться уникнути найбільш негативного сценарію, а для лікування хворих буде достатньо наявного в місті фонду лікарняних ліжок», – розповів Олег Рубан, голова управління Держпродспоживслужби в Києві.

Водночас мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто працює над збільшенням кількості ліжок у медустановах для лікування хворих на Covid-19 і над забезпеченням лікарень і медиків всім необхідним.