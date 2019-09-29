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    Опоненти Трампа вимагають оприлюднення його розмов із Путіним

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    Демократи вимагають оприлюднення розмов Трампа із Путіним - Опоненти Трампа вимагають оприлюднення його розмов із Путіним
    Демократи вимагають оприлюднення розмов Трампа із Путіним
    Фото: utro.ru

    Демократи продовжують тиснути на президента США

    Конґрес США має намір добитися оприлюднення розмов президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна, а також розмов глави держави з іншими світовими лідерами. Про це заявив Голова комітету з розвідки Палати представників США Адам Шифф, передає Reuters.

    «Я думаю, що першочерговою є потреба захисту національної безпеки Сполучених Штатів і побачити, чи в розмовах з іншими світовими лідерами, зокрема з Путіним, президент також підривав нашу безпеку…», - сказав демократ Адам Шифф в ефірі телеканалу NBC в програмі Meet the Press.

    Як зазначає інформагентство Reuters, після критики телефонної розмови між президентами Зеленським і Трампом, американські законодавці-демократи висловили занепокоєння діями Трампа, що, на їхню думку, ставлять під загрозу національну безпеку та цілісність американських виборів.

    Як повідомляв «Главком», на думку конґресмена Білла Паскрелла, розмова Зеленського і Трампа не вплине на підтримку України з боку США.

    Проти американського лідера розпочали процедуру імпічменту. Президент США Дональд Трамп назвав її «найбільшою аферою в історії американської політики».

    Путін Дональд Трамп
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