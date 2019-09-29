Спробу імпічменту Трамп назвав «найбільшою аферою в історії американської політики»



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Президент США Дональд Трамп нагадав, що президент України Володимир Зеленський спростував факти тиску на нього Фото: Twitter

Президент США продовжує відбиватися від обвинувачень

Президент США Дональд Трамп назвав спробу імпічменту «найбільшою аферою в історії американської політики». Він опублікував відеозвернення на своїй сторінці у Twitter. Демократи хочуть відняти у вас зброю, охорону здоров’я, право голосу, вони хочуть забрати у вас свободу, позбавити суддів», – заявив Трамп

They are trying to stop ME, because I am fighting for YOU! pic.twitter.com/xiw4jtjkNl — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 вересня 2019 р.

На його думку, у цьому протистоянні на кону стоять США, але він не дозволить себе зупинити.

Глава США назвав імпічмент «полюванням на відьом». Американський лідер послався на зроблену раніше на Генасамблеї ООН заяву українського президента Володимира Зеленського, який сказав про відсутність тиску на нього з боку США під час телефонної розмови.

Дональд Трамп також наполягає, що повідомлення інформатора про його телефонну розмову з Зеленським «повністю відрізняється від істини і суперечить його справжній розмові з новим президентом України».

Нагадаємо, політичний скандал навколо телефонної розмови між президентами Дональдом Трампом та Зеленським жодним чином не вплине на двопартійну підтримку України в американському Конгресі.

В Росії відреагували на заклик до Зеленського оприлюднити стенограму розмови з Путіним.