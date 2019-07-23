«Опозиційна платформа – за життя» на закордонних округах перемагає лише в Естонії
Партія «Голос» стала лідером у двох країнах – Норвегії та Бразилії
Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів на закордонних виборчих дільницях на позачергових виборах до Верховної Ради.
Відповідні дані оприлюднено на сайті ЦВК.
У 30 країнах перемагає партія «Європейська солідарність», у 35 – партія «Слуга народу». Партія «Голос» стала лідером у двох країнах – Норвегії та Бразилії.
Крім того, в Республіці Македонії за «Голос» та «ЄС» проголосувала однакова кількість виборців.
В Естонії перемогла Політична партія «Опозиційна платформа – за життя».
Нагадаємо, Центральна виборча комісія опрацювала 92,43% протоколів у загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах до Верховної Ради. Згідно з ними, ВО «Батьківщина» потіснила «Європейську солідарність» з третього місця у рейтингу партій, обійшовши свого конкурента на 0,03%.
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Слуга народу43.12%
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ОПЗЖ13.03%
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Батьківщина8.18%
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Європейська солідарність8.14%
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Голос5.87%
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Радикальна партія Олега Ляшка4.00%
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Сила і честь3.80%
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Опозиційний блок3.06%
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Українська стратегія Гройсмана2.32%
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Партія Шарія2.24%
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Свобода2.17%
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Громадянська позиція1.05%
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Партія зелених України0.65%
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Самопоміч0.64%
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Аграрна партія України0.49%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.47%
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Сила людей0.19%
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Сила права0.14%
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Соціальна справедливість0.11%
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Патріот0.10%
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Факел0.05%
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Незалежність0.05%