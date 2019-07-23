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    «Опозиційна платформа – за життя» на закордонних округах перемагає лише в Естонії

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    <span>21 липня відбулись вибори до Верховної Ради України</span> - «Опозиційна платформа – за життя» на закордонних округах перемагає лише в Естонії
    21 липня відбулись вибори до Верховної Ради України

    Партія «Голос» стала лідером у двох країнах – Норвегії та Бразилії

    Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів на закордонних виборчих дільницях на позачергових виборах до Верховної Ради.

    Відповідні дані оприлюднено на сайті ЦВК.

    У 30 країнах перемагає партія «Європейська солідарність», у 35 – партія «Слуга народу». Партія «Голос» стала лідером у двох країнах – Норвегії та Бразилії.

    Крім того, в Республіці Македонії  за «Голос» та «ЄС» проголосувала однакова кількість виборців.

    В Естонії перемогла Політична партія «Опозиційна платформа – за життя».

    Нагадаємо, Центральна виборча комісія опрацювала 92,43% протоколів у загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах до Верховної Ради. Згідно з ними, ВО «Батьківщина» потіснила «Європейську солідарність» з третього місця у рейтингу партій, обійшовши свого конкурента на 0,03%. 

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.12%
    • ОПЗЖ
      13.03%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.14%
    • Голос
      5.87%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.00%
    • Сила і честь
      3.80%
    • Опозиційний блок
      3.06%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.32%
    • Партія Шарія
      2.24%
    • Свобода
      2.17%
    • Громадянська позиція
      1.05%
    • Партія зелених України
      0.65%
    • Самопоміч
      0.64%
    • Аграрна партія України
      0.49%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Патріот
      0.10%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%
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    ЦВК Верховна Рада Європейська солідарність вибори За життя партія Слуга народу партія Голос
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