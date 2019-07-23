«Опозиційна платформа – за життя» на закордонних округах перемагає лише в Естонії



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21 липня відбулись вибори до Верховної Ради України

Партія «Голос» стала лідером у двох країнах – Норвегії та Бразилії

Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів на закордонних виборчих дільницях на позачергових виборах до Верховної Ради.

Відповідні дані оприлюднено на сайті ЦВК.

У 30 країнах перемагає партія «Європейська солідарність», у 35 – партія «Слуга народу». Партія «Голос» стала лідером у двох країнах – Норвегії та Бразилії.

Крім того, в Республіці Македонії за «Голос» та «ЄС» проголосувала однакова кількість виборців.

В Естонії перемогла Політична партія «Опозиційна платформа – за життя».

Нагадаємо, Центральна виборча комісія опрацювала 92,43% протоколів у загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах до Верховної Ради. Згідно з ними, ВО «Батьківщина» потіснила «Європейську солідарність» з третього місця у рейтингу партій, обійшовши свого конкурента на 0,03%.

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