ЦВК порахувала 92% голосів: Тимошенко виштовхала Порошенка з трійки лідерів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко Фото: Главком

ВО «Батьківщина» потіснила «Європейську солідарність» з третього місця у рейтингу партій на виборах

Центральна виборча комісія опрацювала 92,43% протоколів у загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах до Верховної Ради.

Відповідні дані станом на 6:41 вівторка, 23 липня, оприлюднено на сайті ЦВК.

Так, ВО «Батьківщина» потіснила «Європейську солідарність» з третього місця у рейтингу партій, обійшовши свого конкурента на 0,03%.

П’ятивідсотковий бар'єр, окрім вищезазначених політичних сил, долають ще три партії – «Слуга народу» (43,11%), «Опозиційна платформа - За життя» (13,03%) та «Голос» (5,87%).

Дострокові вибори у Верховну Раду 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Нагадаємо, після опрацювання 90% протоколів у «Батьківщини» і «ЄС» Порошенка було по 8,18% підтримки.

Як відомо, Центральна виборча комісія оголосить остаточні результати позачергових парламентських виборів протягом 15 днів з дня голосування.