ЦВК порахувала 92% голосів: Тимошенко виштовхала Порошенка з трійки лідерів
Лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко
ВО «Батьківщина» потіснила «Європейську солідарність» з третього місця у рейтингу партій на виборах
Центральна виборча комісія опрацювала 92,43% протоколів у загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах до Верховної Ради.
Відповідні дані станом на 6:41 вівторка, 23 липня, оприлюднено на сайті ЦВК.
Так, ВО «Батьківщина» потіснила «Європейську солідарність» з третього місця у рейтингу партій, обійшовши свого конкурента на 0,03%.
П’ятивідсотковий бар'єр, окрім вищезазначених політичних сил, долають ще три партії – «Слуга народу» (43,11%), «Опозиційна платформа - За життя» (13,03%) та «Голос» (5,87%).
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Слуга народу43.12%
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ОПЗЖ13.03%
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Батьківщина8.18%
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Європейська солідарність8.14%
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Голос5.87%
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Радикальна партія Олега Ляшка4.00%
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Сила і честь3.80%
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Опозиційний блок3.06%
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Українська стратегія Гройсмана2.32%
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Партія Шарія2.24%
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Свобода2.17%
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Громадянська позиція1.05%
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Партія зелених України0.65%
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Самопоміч0.64%
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Аграрна партія України0.49%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.47%
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Сила людей0.19%
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Сила права0.14%
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Соціальна справедливість0.11%
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Патріот0.10%
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Факел0.05%
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Незалежність0.05%
Нагадаємо, після опрацювання 90% протоколів у «Батьківщини» і «ЄС» Порошенка було по 8,18% підтримки.
Як відомо, Центральна виборча комісія оголосить остаточні результати позачергових парламентських виборів протягом 15 днів з дня голосування.