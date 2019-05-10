Опозиційний блок заявив, що провів урочистості до Дня перемоги всією Україною



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Голова фракції «Опозиційний блок» у Верховній Раді України Вадим Новинський з митрополитом Онуфрієм Фото: facebook.com/OppoblocOfficial

Новинський заявив, що незважаючи на те, що протягом п'яти років святкуванню щорічно намагаються перешкодити, це не впливає на почуття гордості і радості в серцях людей

9 травня всією країною за ініціативи депутатів Опозиційного блоку пройшли урочисті заходи святкування Дня перемоги. Про це повідомляється на офіційній сторінці фракції у Facebook.

9 травня під час урочистого покладання квітів до Вічного вогню та могили Невідомого солдата голова фракції Опозиційного блоку Вадим Новинський зазначив, що треба святкувати День великої перемоги, а не туги. «Ми – переможці і завжди будемо перемагати, тому що у нас ген переможців. Я хотів би побажати всім українцям, в першу чергу, миру на південному сході, і щоб створений владою за останні п'ять років поділ припинився».

Разом з однодумцями, ветеранами та кількома тисячами киян лідер опозиції Вадим Новинський пройшов Маршем пам'яті з фотографіями рідних і близьких солдатів-захисників, які служили в Радянській армії. «Я пройшов сьогодні з портером свого дідуся – Олейникова Сергія Юхимовича, який загинув у 1941 році на Ленінградському фронті. Ця акція потрібна для того, щоб наші діти знали і пам'ятали про нашу героїчну історію», - підкреслив значення для всіх поколінь цього дня Новинський.

Політик зауважив, що незважаючи на те, що протягом п'яти років святкуванню щорічно намагаються перешкодити, це не впливає на почуття гордості і радості в серцях людей.

З привітаннями на урочистих заходах виступив заступник голови фракції Опозиційного блоку Олександр Вілкул: «Я звертаюся до всіх, чиї діди і прадіди перемогли фашистів, а не служили їм. 9 травня – День перемоги! Велике свято для нас. І як наші солдати разом воювали і потім йшли на парад, так і ми 9 травня 2019 пройдемо в їх честь Маршем миру і покладемо квіти до меморіалів справжніх героїв»

9 травня за ініціативою Опозиційного блоку такі ж акції пройшли по всій Україні, і в Дніпропетровську, Харкові, Миколаєві, Одесі та інших обласних і районних центрах країни.

В Одесі команда Опозиційного блоку Одеської області разом з ветеранами та одеситами поклала квіти до монумента Невідомому матросу та Вічного вогню біля пам'ятника Невідомому матросу та пам'ятних плит Алеї слави. Від Алеї слави в парку Шевченка до Вічного вогню відбувся Марш в пам'ять про подвиги радянських солдатів, який зібрав сотні одеситів і жителів області.

П'ять тисяч учасників зібрав організований Опозиційним блоком Марш перемоги в Херсоні. Учасники акції зібралися на площі перед театром. Звучали радянські пісні та пісні воєнних років. Люди йшли з кульками та прапорами із символікою Оппоблоку. Вітаючи херсонців зі святом перемоги, голова Опозиційного блоку Херсонщини Василь Федін привітав всіх городян з цим великим святом. «Низький уклін і сердечна вдячність нашим ветеранам! Ви прожили дуже нелегке життя, принесли нам перемогу і мир, вашими руками була відновлена промисловість після війни, будувалися заводи і фабрики в нашому рідному Херсоні. В наших серцях вічний вогонь пам'яті про подвиг переможців не згасне ніколи!».

Нагадаємо, напередодні Новинський заявив, що всім перейменованим вулицям міст і сіл необхідно повернути назви на честь героїв Великої Вітчизняної війни.