У Стамбулі почався Собор Константинопольської церкви: на ньому розглянуть автокефалію для України



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Фото: Громадське Патріарх Варфоломій на молитві на початку Собору Константинопольської церкви

Собор триватиме до 3 вересня

У Стамбулі розпочався Архієрейський Собор Константинопольської церкви, головною темою якого є надання українській Православній церкві автокефалії.

На Собор прибули понад сто єпископів з усього світу. Собор відкрив патріарх Константинополя Варфоломій.

Собор триватиме до 3 вересня. Питання України планують розглянути 2 вересня у другій половині дня. Якщо під час обговорення ідею надання автокефалії Україні підтримає більшість ієрархів — тоді для надання томосу Києву не буде жодних процедурних перепонів.

1 вересня ієрархи, що прибули до Стамбула, відзначили початок церковного року (у православних церквах новий літургійний рік починається 1 вересня).

Очікується, що після консультацій з єпископами з усього світу, Константинопольський патріархат може остаточно визначити терміни надання томосу — грамоти, яка оголосить про незалежність Української православної церкви.

Як відомо, Вселенський патріарх Варфоломій під час переговорів з російським патріархом Кирилом повідомив, що рішення про українську автокефалію вже прийнято, і вже ведуться відповідні процеси.

Раніше повідомлялося, що патріарх Сербської православної церкви Іриней просить не надавати Україні томос. Він надіслав Вселенському Патріарху Варфоломію листа, в якому обґрунтовує твердження, що виключно Російська церква має канонічне і історичне право на церковну організацію в Україні і застерігає Варфоломія від втручання в українські церковні питання, і одночасно в македонські та чорногорські.

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