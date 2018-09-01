  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Стамбулі почався Собор Константинопольської церкви: на ньому розглянуть автокефалію для України

    • Розсилка
    <span>Патріарх Варфоломій на молитві на початку Собору Константинопольської церкви</span> - У Стамбулі почався Собор Константинопольської церкви: на ньому розглянуть автокефалію для України
    Фото: Громадське
    Патріарх Варфоломій на молитві на початку Собору Константинопольської церкви

    Собор триватиме до 3 вересня

    У Стамбулі розпочався Архієрейський Собор Константинопольської церкви, головною темою якого є надання українській Православній церкві автокефалії.

    На Собор прибули понад сто єпископів з усього світу. Собор відкрив патріарх Константинополя Варфоломій.

    Собор триватиме до 3 вересня. Питання України планують розглянути 2 вересня у другій половині дня. Якщо під час обговорення ідею надання автокефалії Україні підтримає більшість ієрархів — тоді для надання томосу Києву не буде жодних процедурних перепонів.

    1 вересня ієрархи, що прибули до Стамбула, відзначили початок церковного року (у православних церквах новий літургійний рік починається 1 вересня).

    Очікується, що після консультацій з єпископами з усього світу, Константинопольський патріархат може остаточно визначити терміни надання томосу — грамоти, яка оголосить про незалежність Української православної церкви.

    Як відомо, Вселенський патріарх Варфоломій під час переговорів з російським патріархом Кирилом повідомив, що рішення про українську автокефалію вже прийнято, і вже ведуться відповідні процеси.

    Раніше повідомлялося, що патріарх Сербської православної церкви Іриней просить не надавати Україні томос. Він надіслав Вселенському Патріарху Варфоломію листа, в якому обґрунтовує твердження, що виключно Російська церква має канонічне і історичне право на церковну організацію в Україні і застерігає Варфоломія від втручання в українські церковні питання, і одночасно в македонські та чорногорські.

     Читайте також матеріали: 

    Без паніки! Томос буде 
    Автокефалія: чого очікувати після її отримання (дослідження) 
    Читайте також
    Туреччина церква православна церква Вселенський патріарх Варфоломій томос автокефалія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ