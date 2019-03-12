Нацбанк присвятив три монети Томосу про автокефалію Православної церкви України



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Нацбанк вводить в обіг монети номіналом 5 гривень, 20 гривень та 100 гривень

Монети є колекційними та випускаються з метою інвестування

Національний банк України з 25 березня випустить 3 монети, присвячені наданню томосу про автокефалію Православній церкві України.

Зазначимо, що монети є колекційними та випускаються з метою інвестування. З часом такі монети дорожчають, тому той, хто їх купив, може заробити на зміні вартості такої монети на ринку. В обігу такими монетами можна розрахуватися за номінальною вартістю, однак на вартість їхнього придбання на ринку є набагато вищою.

Зокрема, Нацбанк вводить в обіг монети номіналом 5 гривень, 20 гривень та 100 гривень.

5-гривневі монети вироблені з нейзильберу, їхній тираж складе 75 тисяч штук. Монети номіналом 20 гривень виготовлені зі срібла та оздоблені позолотою. Їхній тираж складе 4 тисячі штук. Стогривневі монети виготовлені із золота, а їхній тираж складе 1,5 тисячі штук.

«Ці монети продовжать серію «Духовні скарби України». Вони присвячені наданню томосу про автокефалію Православної церкви України. Томос, текст якого ухвалено архієрейським синодом Вселенського патріархату, офіційно затверджує канонічний автокефальний статус Православної церкви України як однієї з 15 помісних православних церков», — повідомляють у Нацбанку.

Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію. Відео церемонії можна подивитися тут.

9 січня Томос підписали усі члени синоду Вселенського патріархату (фото).