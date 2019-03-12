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    Росія направила Україні ноту через розрив договору про дружбу

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    Росія направила Україні ноту через розрив договору про дружбу

    Договір про дружбу припиняє дію з 1 квітня

    Через припинення дії Договору про дружбу Міністерство закордонних справ Російської Федерації направило Україні ноту. Про це повідомляє прес-служба МЗC РФ.

    У російському МЗС зазначили, що Договір про дружбу від 31 травня 1997 року припиняє дію з 1 квітня 2019 року за ініціативою української сторони. Також російська сторона звинуватила Україну в порушенні договору в 2004 році шляхом ратифікації меморандуму про підтримку операцій НАТО, а також шляхом внесення поправок до Військової доктрини, в якій заявлено про вступ в НАТО як про стратегічну мету держави. Крім того, в Москві розкритикували зміни до Конституції України, якими недавно закріпили курс на Європейський союз і НАТО.

    Також в МЗС Росії наголосили, що влада «веде цілеспрямований наступ на російську мову і права російськомовного населення».

    Нагадаємо, закон про припинення Договору про дружбу з Росією набув чинності 12 грудня 2018 року. Договір підписали в 1997 році президент України Леонід Кучма і президент Росії Борис Єльцин. Він набув чинності 1 квітня 1999 року, сторони зобов'язалися поважати територіальну цілісність і підтвердили непорушність існуючих між ними на момент підписання договору кордонів.

    Російська сторона розкритикувала цей крок, зазначивши, що з точки зору Кремля «це є проявом неповаги до свого власного народу та його інтересів». Також ухвалення цього закону Москва назвала «необачним кроком».
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