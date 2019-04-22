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    Опубліковано повні результати виборів у Тернопільській та Рівненській областях

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    Опубліковано повні результати виборів у Тернопільській та Рівненській областях

    За даними ЦВК, всього участь у виборах по всій країні взяли майже 18 млн виборців

    Центральна виборча комісія (ЦВК) опублікувала дані повного підрахунку результатів виборів 2019 у Тернопільській та Рівненській областях. Відповідну інформацію оприлюднено на сайті ЦВК.

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    Повідомляється, що на даний момент повністю порахували протоколи у Тернопільській та Рівненській областях. У Тернопільській з результатом 50,43% переміг Володимир Зеленський, за Петра Порошенка проголосували 46,64% виборців.

    У Рівненській області Зеленський переміг на всіх округах з загальним результатом 60,06%. Порошенко тут набрав 37,49% голосів.

    За даними ЦВК, всього участь у виборах по всій країні взяли майже 18 млн виборців.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за результатами президентських виборів голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка заявив про відставку, оскільки Петро Порошенко не зміг переобратися на другий термін.

    Зазначимо, за даними екзит-полів Львівська область – єдина в Україні, де чинний президент Петро Порошенко переміг свого конкуренти Володимир Зеленського.

    Олег Михайлович Синютка народився 14 лютого 1970, в с. Куропатники, Бережанського району, Тернопільської області. Був головою Львівської ОДА з 26 грудня 2014.

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