Бізнес оприлюднив сім вимог до новообраного президента



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бізнес прагне бачити чіткі пропозиції, конкретні кроки та кандидатури на посади

Європейська бізнес-асоціація оприлюднила сім першочергових кроків, яких очікує бізнес від обраного президента України.

Відповідні очікування оприлюднені в прес-релізі асоціації.

«Бізнес прагне бачити чіткі пропозиції, конкретні кроки та кандидатури на посади, які зможуть ефективно підтримати трансформаційні процеси в країні, реалізувати важливі зміни, а не косметичні реформи. Зазначені нижче сім кроків, на думку бізнес-спільноти, потрібні в перші ж місяці роботи», – наголосила виконавчий директор ЄБА Анна Дерев’янко.

Отож, перший крок – подання на посади генерального прокурора та голови СБУ, міністра закордонних справ та міністра оборони професіоналів з бездоганною репутацію та відсутністю зв’язків з олігархами або ж великим бізнесом.

Другий – презентація плану реформування правоохоронних органів з метою зниження тиску на бізнес та всебічне сприяння виконанню цього плану новопризначеними особами.

Третій – перезапуск Національного агентства з питань запобігання корупції та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, підтримка діяльності НАБУ та Всеукраїнської асоціації кредитних спілок.

Четвертий – забезпечення макроекономічної стабільності, включаючи підписання меморандуму з МВФ щодо продовження співпраці. Крім того, гарантування незалежності Національного банку та публічна підтримка політики низького дефіциту бюджету.

П’ятий – захист та продовження структурних реформ, проведених у минулі роки, включаючи, але, водночас, не обмежуючись, наступними: реформою публічних закупівель, продовженням автоматичного відшкодування ПДВ та дерегуляції, реформою ДФС, медичною реформою, децентралізацією тощо.

Шостий – всебічне сприяння продовженню структурних реформ, в тому числі, шляхом публічної підтримки та ініціації законодавчих змін, починаючи з відкриття ринку землі та проведення прозорої приватизації великих держпідприємств з можливістю застосування британського права.

Сьомий – забезпечення незалежності ринкових регуляторів, починаючи з Антимонопольного комітету та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.