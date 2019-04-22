  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Голова Львівської обладміністрації подав у відставку

    • Розсилка
    Голова Львівської ОДА Олег Синютка&nbsp; - Голова Львівської обладміністрації подав у відставку
    Голова Львівської ОДА Олег Синютка 

    Синютка повідомив, що не планує балотуватися на посаду Львівського міського голови

    Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка подав у відставку. Про це він повідомив на нараді у понеділок, 22 квітня.

    «Я залишаю посаду голови облдержадміністрації, але я залишаюся з Львівщиною, залишаюся зі Львовом, з нашими людьми, чию підтримку ми маємо сьогодні і в цьому ми переконалися під час виборів», – сказав Синютка. 

    Голова ЛОДА зазначив, що «не можна зупиняти ті добрі справи, які розпочаті нашою командою, адже тут і стадіони, і амбулаторії, і садочки».

    «Зараз головне не втратити Україну. Я на сто відсотків переконаний, що все буде Україна», – завершив свою промову Синютка. 

    Раніше Синютка заявляв, що у разі програшу кандидата у президенти Петра Порошенка на виборах, він піде у відставку.

    Вибори Президента України 2019. Другий тур
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    Недійсними визнано 2.32% бюлетенів
    • Зеленський Володимир Олександрович
      73.14%
    • Порошенко Петро Олексійович
      24.53%

    Зазначимо, за даними екзит-полів Львівська область – єдина в Україні, де чинний президент Петро Порошенко переміг свого конкуренти Володимир Зеленського.

    Олег Михайлович Синютка народився 14 лютого 1970, в с. Куропатники, Бережанського району, Тернопільської області. Був головою Львівської ОДА з 26 грудня 2014.

     

    Читайте також
    Петро Порошенко вибори Львівщина відставка чиновник Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ