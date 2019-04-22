Голова Львівської обладміністрації подав у відставку
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Розсилка
Синютка повідомив, що не планує балотуватися на посаду Львівського міського голови
Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка подав у відставку. Про це він повідомив на нараді у понеділок, 22 квітня.
«Я залишаю посаду голови облдержадміністрації, але я залишаюся з Львівщиною, залишаюся зі Львовом, з нашими людьми, чию підтримку ми маємо сьогодні і в цьому ми переконалися під час виборів», – сказав Синютка.
Голова ЛОДА зазначив, що «не можна зупиняти ті добрі справи, які розпочаті нашою командою, адже тут і стадіони, і амбулаторії, і садочки».
«Зараз головне не втратити Україну. Я на сто відсотків переконаний, що все буде Україна», – завершив свою промову Синютка.
Раніше Синютка заявляв, що у разі програшу кандидата у президенти Петра Порошенка на виборах, він піде у відставку.
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Зеленський Володимир Олександрович73.14%
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Порошенко Петро Олексійович24.53%
Зазначимо, за даними екзит-полів Львівська область – єдина в Україні, де чинний президент Петро Порошенко переміг свого конкуренти Володимир Зеленського.
Олег Михайлович Синютка народився 14 лютого 1970, в с. Куропатники, Бережанського району, Тернопільської області. Був головою Львівської ОДА з 26 грудня 2014.