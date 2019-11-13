Організатор «вбивства» Бабченка вийшов на волю



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Борис Герман звільнений від відбування покарання у зв'язку зі станом здоров'я

Апеляційний суд задовольнив скаргу Германа на вирок

Підприємець Борис Герман, засуджений за організацію вбивства журналіста Аркадія Бабченка, звільнений з в'язниці. Про це в середу, 13 листопада, повідомила прессекретар прокуратури Київської області Мар'яна Гайовська.

«Суд задовольнив його апеляційну скаргу. Звільнив від подальшого відбування покарання у зв'язку зі станом здоров'я», - повідомила вона.

Зазначається, що рішення про звільнення Германа прийняв Київський апеляційний суд.

Гайовська додала, що прокуратура була проти звільнення. «Зараз прокуратура не отримала повного рішення суду, не бачила його мотивацію, тому не може сказати, чи буде оскаржувати рішення», - йдеться в повідомленні.

Постанова набуває чинності з моменту проголошення, навіть якщо буде подана апеляція.

Нагадаємо, Борис Герман, звинувачений в організації спроби вбивства Аркадія Бабченка, був засуджений до 4,5 років позбавлення волі.

У грудні минулого року суд звільнив з-під варти Тараса Стельмашенка - одного з підозрюваних у справі про замах на Бабченка.

Також нагадаємо, що Аркадій Бабченко виїхав з України.