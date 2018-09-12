Справа Бабченка: замовник «вбивства» записав відеозвернення



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Чоловік, який назвався Пивоварником, розповів власну версію «справи Бабченка»

Ввечері 12 вересня на YouTube було оприлюднено відеозвернення чоловіка, який назвав себе В'ячеславом Пивоварником — фігурантом так званої «справи Бабченка».

За даними СБУ, Пивоварник був замовником вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка. Про це також заявляв ще один фігурант справи —Борис Герман, якого вважають «організатором» вбивства Бабченка.

У зверненні чоловік говорить, що ще 11 вересня перебував в Україні у місті Чоп, де зустрічався з родичами, але на нього здійснили замах. За його словами, був замінований вхід до будинку, де живуть його батьки і вибуховий пристрій спрацював, водночас ніхто не постраждав.

«Більше я не маю наміру мовчати, тому що віри в українські спецслужби в мене не залишилось», — заявив він.

Відтак чоловік , який назвався Пивоварником, вирішив розповісти власну версію «справи Бабченка».

На відео він розповів, що у 2010 році був завербований Службою безпеки, а організація замаху на журналіста Бабченка «була елементом спецоперації відомства».

«Я був завербований Олександром Олександровичем Скіпальським, який був головою Головного управління розвідки Міноборони, а також він був заступником голови СБУ», — заявив чоловік на відео.

«Однією з моїх задач чи цілей було наповнення чорної каси СБУ. В цю неформальну структуру входили найвищі чини СБУ», — додав чоловік.

«Весь цей шум, пов'язаний зі списками журналістів, громадських діячів — це не що інше, як спецоперація СБУ, яка, по-перше мала за мету спробу ліквідації російського опозиційного журналіста-блогера, аби продемонструвати російський слід. А по-друге, це було просто залякування та взяття під контроль частини журналістів та громадських діячів», — додав чоловік.

Відео з'явилось на каналі Viacheslav Pivovarnik 12 вересня. Оприлюднений запис — перше і єдине відео на каналі.

Як відомо, про інсценоване вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка, організоване в ході спецоперації СБУ 29 травня в Києві, знали до 10 чоловік.

Також 1 травня іноземним послам розкрили деталі спецоперації з Бабченком.

Нагадаємо, у четвер ввечері, 31 травня, суд заарештував Бориса Германа, підозрюваного в організації «вбивства» журналіста Аркадія Бабченка, на 60 діб.

У суді Герман назвав себе агентом СБУ, прокурор цю інформацію спростував.

Адвокат Бориса Германа повідомив, що його підзахисний є директором компанії з виробництва зброї - українсько-німецького СП «Шмайсер».



