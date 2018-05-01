Організатори Євробачення-2018 назвали членів журі

Співачки Христина Соловій, Alloise, радіоведучий Денис Жупник, музичні продюсери Віталій Климов та Артур Данієлян судитимуть учасників від України

Організатори конкурсу «Євробачення-2018» оприлюднили імена усіх членів журі конкурсу, який пройде в португальській столиці Лісабоні. Про це повідомляється на сайті конкурсу. Як зазначається, загалом до списку журі увійшло 215 представників з 43 країн. Співачки Христина Соловій, Alloise, радіоведучий Денис Жупник,



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Співачки Христина Соловій, Alloise, радіоведучий Денис Жупник, музичні продюсери Віталій Климов та Артур Данієлян судитимуть учасників від України

Організатори конкурсу «Євробачення-2018» оприлюднили імена усіх членів журі конкурсу, який пройде в португальській столиці Лісабоні. Про це повідомляється на сайті конкурсу.

Як зазначається, загалом до списку журі увійшло 215 представників з 43 країн.

Співачки Христина Соловій, Alloise, радіоведучий Денис Жупник, музичні продюсери Віталій Климов та Артур Данієлян судитимуть учасників від України.

Кожному члену жюрі запропонують оцінити вокальні можливості виконавця, виконання на сцені, композицію, оригінальність пісні та загальне враження.

Повідомляється, що наймолодшому судді - 16 років, він з Естонії. Найстаршому - 74 роки, він є представником хорватського журі. Серед 215 суддів - 102 жінки та 113 чоловіків.

Цікаво, що Грузія, Литва і Чорногорія взагалі запросили професорів до складу свого журі.

Переможця конкурсу «Євробачення-2018» буде визначено шляхом глядацького голосування.

63-й пісенний конкурс «Євробачення» буде проходити 8, 10 і 12 травня. Україну представлятиме виконавець Melovin з піснею Under The Ladder. Він вийде на сцену останнім, під номером 18, у другому півфіналі.