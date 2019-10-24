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    Останні дні бабиного літа: прогноз погоди на 24 жовтня

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    Останні дні бабиного літа: прогноз погоди на 24 жовтня

    Погоду в Україні в четвер все ще визначатиме антициклон, в зоні дії якого опинилася країна

    У середу, 24 жовтня, по всій території України переважатиме безхмарна погода.

    Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

    Згідно з прогнозом синоптиків, останні дні бабиного літа потішать приємною погодою. Вночі температура повітря опуститься до 5-11 градусів.

    Вдень осіннє тепло дозволить насолоджуватися приємною погодою – від 15-ти до 24-х градусів тепла.

    На заході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +14...+22 градуси, у Львівській області +19...+24 градуси. У Карпатах без опадів, температура вночі 0...+5 градусів, вдень +13...+18 градусів. 

    На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +14...+20 градусів, у Сумській області +13...+18 градусів.

    У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+11 градусів, вдень +14...+20 градусів, у Полтавській області +13...+18 градусів.

    На сході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+11 градусів, вдень +13...+19 градусів.

    На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, у Запорізькій області +5...+10 градусів, вдень +14...+20 градусів. У Криму мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. 

    прогноз погоди повітря вітер
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