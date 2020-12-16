Отруєння Навального: влада Росії вперше прокоментувала розслідування про причетність ФСБ

Сергій Лавров став першим російським топ-чиновником, який прокоментував розслідування про причетність ФСБ до отруєння Навального

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров став першим російським високопосадовцем, який прокоментував розслідування групи Bellingcat і партнерів про можливу причетність ФСБ до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Перед цим російські посадовці кілька днів витримували мовчанку, а речник Кремля навіть скасував кілька підходів до преси.

«Всі ці новини кумедно читати, але манера, в якій вони подаються, говорить лише про одне: що у наших західних партнерів відсутні будь-які етичні норми і будь-які навички нормальної дипломатичної роботи і виявляється небажання виконувати міжнародно-правові норми, коли йдеться про встановлення фактів», – цитує Лаврова Інтерфакс.

За словами Лаврова, Росія вже звикла до того, що західні країни «оголошують у ЗМІ про чергові звинувачення на адресу Росії, чи то хакери, чи то якась сенсація про подвійне і навіть потрійне отруєння Навального».

Нагадаємо, Навальному стало погано 20 серпня у літаку, який летів з Томська в Москву. Його спочатку госпіталізували в Омську, а потім перевезли на лікування до берлінської клініки Charite.

6 жовтня Організація з заборони хімічної зброї оголосила, що Навального отруїли різновидом нервово-паралітичного речовини Новачок. Це речовина, якою у 2018 році була отруєна родина Скрипалів у Великій Британії. Офіційна Москва відкинула всі звинувачення у причетності до інциденту з Навальним.

Євросоюз через отруєння Навального ввів санкції проти шести громадян РФ, зокрема, проти директора ФСБ Олександра Бортнікова, начальника управління президента Росії з питань внутрішньої політики Андрія Яріна, першого заступника голови президентської адміністрації Сергія Кирієнка та інших.Також санкції ввели проти Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології РФ.

Росія у відповідь запровадила контрсанкції проти Німеччини та Франції. ФСБ відмовилась порушувати справу через отруєння Навального.

У грудні журналісти Bellingcat, Der Spiegel і CNN провели спільне розслідування та дізналися імена трьох співробітників ФСБ, які слідували за Навальним спочатку до Новосибірська, а потім до Томська, де, ймовірно, Новачком і отруїли політика.

Ще п'ять співробітників російської спецслужби, за твердженнями розслідувачів, стежили за ходом справи, а деякі прилетіли ще до Омська, де літак з Навальним приземлився, коли опозиціонеру стало погано.

Проаналізувавши дані телефонних переговорів і поїздок, Bellingcat та журналісти-партнери дійшли висновку, що протягом багатьох років за Навальним стежила група оперативників з секретного підрозділу ФСБ.

За кілька тижнів до його поїздки у Сибір, в серпні 2020 року, члени цієї групи спостереження спілкувалися з фахівцями з фосфорорганічних токсинів.