Навальний такий же імперець, як і Путін

«Крим – це бутерброд з ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?», – відповів Навальний на питання про перспективи повернення Криму Україні

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Когда меня спрашивают почему я безразличен к истории с Навальным, то я вспоминаю одну историю, которую рассказал мне мой старый приятель, православный священник.

Его когда-то пригласили на ТВ и в эфире задали вопрос, кто для православия морально ближе – церковь Мунтяна или сатанисты. Он сильно удивился и сказал, что никто из них. Ведущий решил усилить вопрос и спросил:

– А если их сравнить? Сатанисты, например, приносят жертвоприношення, а у Мунтяна такое не практикуют. Вы же достаточно компетентны, чтоб разобраться в этом?

– Вы извините меня, - сказал мой приятель, – но я в сортах де*ьма не разбираюсь.

С Навальным все так же. Он такой же имперец, как и Путин, который неплохо используется одной башней Кремля против другой, под либеральным соусом. И суть его не сильно отличается от Путина. «Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?», – ответил Навальный на перспективы возвращения Крыма Украине, если он когда-то станет президентом. Так что его философия не отличается от путинской. А если ему удастся сесть на место Путина, то этот псевдоЛанселот быстро превратится в настоящего дракона. И может даже опаснее для Украины, чем сегодняшний. Просто снимет маску. Точно так же будет сидеть на потоках и вести имперскую политику.

Ну и чтоб дважды не вставать, то приведу пример этой схожести. Видите эту карту? На неё обратил внимание Аркадий Бабченко. Так вот она не из расследования Bellingcat, а специально нарисована для нового антипутинского ролика Навального. С Крымом. Вот поэтому для меня Навальный - кусок рашистского де*ьма, который просто хочет занять место Путина. А все его сентенции для наивных либеральных хомячков, которых он банально использует, это лицемерие. На этом все.

Джерело: блог Борислава Берези

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