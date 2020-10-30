Навальний заявив, що його можуть знову отруїти після повернення до Росії



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Навальний був отруєний 20 серпня в Росії нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок»

29 жовтня опозиціонер вперше після отруєння бойовою отрутою групи «Новачок» з'явився в прямому ефірі YouTube-каналу «Навальний Live»

Російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що готується повернутися до Росію, хоча його там знову можуть отруїти. Про це пише DW.

Зазначається, що ввечері 29 жовтня опозиціонер вперше після отруєння бойовою отрутою групи «Новачок» з'явився в прямому ефірі YouTube-каналу «Навальний Live».

Російський політик підключився до ефіру з Німеччини.

«Моє завдання - якнайшвидше відновитися і повернутися в Росію. Але при цьому відновитися, тому що я повинен приїхати в такому стані, щоб, якщо мене отруять вдруге, у мене був хоча б якийсь шанс. Тому що прямо зараз я б напевно не витягнув», – розповів Навальний.

Він додав, що лікарі, як і раніше не дають прогнозів про терміни його повного відновлення.

Нагадаємо, Євросоюз ввів персональні санкції проти декількох фізичних і юридичних осіб в РФ через отруєння Олексія Навального. У Кремлі заявили, що це «свідомий недружній крок» щодо РФ.

Також російський опозиціонер Олексій Навальний відповів президенту РФ Володимиру Путіну на припущення про те, що він сам отруївся нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок»: «Зварив «Новачок», сьорбнув та впав в кому, – гарна версія».

Раніше французька газета Le Monde повідомила, що Путін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном припустив, що Навальний міг сам прийняти «Новачок».

Олексій Навальний був отруєний 20 серпня в Росії нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок». Такою самою речовиною 2018 року отруїли колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля. 22 серпня політика евакуювали спецбортом до Берліна, зараз він перебуває в клініці «Шаріте».

У Німеччині заявили, що наявність в пробах Навального речовини групи Новичок підтвердили три незалежні лабораторії – в Німеччині, Франції та Швеції.

Також Інститут оборони досліджень у Швеції підтвердив, що Навального отруїли «Новачком».