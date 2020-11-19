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    ФСБ відмовилась порушувати справу через отруєння Навального

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    Олексій Навальний був отруєний у серпні у Томську - ФСБ відмовилась порушувати справу через отруєння Навального
    Олексій Навальний був отруєний у серпні у Томську
    Фото: Michał Siergiejevicz/Flickr

    У ФСБ РФ стверджують, що підстави для будь-яких процесуальних рішень щодо отруєння Олексія Навального відсутні

    Слідче управління ФСБ Росії відмовилося від будь-яких «процесуальних рішень» в зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального. Це випливає з відповіді спецслужби на звернення Фонду боротьби з корупцією.

    Отже, порушувати кримінальну справу за статтею 355 КК РФ (розробка, виробництво і накопичення забороненої хімічної зброї) не будуть.  

    Навальному стало погано 20 серпня у літаку, який летів з Томська в Москву. Його спочатку госпіталізували в Омську, а потім перевезли на лікування до берлінської клініки Charite.

    6 жовтня Організація з заборони хімічної зброї оголосила, що Навальний був отруєний різновидом нервово-паралітичного речовини Новачок. Це речовина, якою у 2018 році була отруєна родина Скрипалів у Великій Британії. Офіційна Москва відкинула всі звинувачення у причетності до інциденту з Навальним.

    Євросоюз через отруєння Навального ввів санкції проти шести громадян РФ, зокрема, проти директора ФСБ Олександра Бортнікова, начальника управління президента Росії з питань внутрішньої політики Андрія Яріна, першого заступника голови президентської адміністрації Сергія Кирієнка, повноважного представника президента в Сибірському федеральному окрузі Сергія Меняйла та заступника міністра оборони РФ Павла Попова і Олексія Криворучка.

    Також санкції були введені проти Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології РФ.

    Росія у відповідь запровадила контрсанкції проти Німеччини та Франції.


    Теги: Росія ФСБ Олексій Навальний
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