ФСБ відмовилась порушувати справу через отруєння Навального

Олексій Навальний був отруєний у серпні у Томську

У ФСБ РФ стверджують, що підстави для будь-яких процесуальних рішень щодо отруєння Олексія Навального відсутні

Слідче управління ФСБ Росії відмовилося від будь-яких «процесуальних рішень» в зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального. Це випливає з відповіді спецслужби на звернення Фонду боротьби з корупцією.

Отже, порушувати кримінальну справу за статтею 355 КК РФ (розробка, виробництво і накопичення забороненої хімічної зброї) не будуть.

Навальному стало погано 20 серпня у літаку, який летів з Томська в Москву. Його спочатку госпіталізували в Омську, а потім перевезли на лікування до берлінської клініки Charite.

6 жовтня Організація з заборони хімічної зброї оголосила, що Навальний був отруєний різновидом нервово-паралітичного речовини Новачок. Це речовина, якою у 2018 році була отруєна родина Скрипалів у Великій Британії. Офіційна Москва відкинула всі звинувачення у причетності до інциденту з Навальним.

Євросоюз через отруєння Навального ввів санкції проти шести громадян РФ, зокрема, проти директора ФСБ Олександра Бортнікова, начальника управління президента Росії з питань внутрішньої політики Андрія Яріна, першого заступника голови президентської адміністрації Сергія Кирієнка, повноважного представника президента в Сибірському федеральному окрузі Сергія Меняйла та заступника міністра оборони РФ Павла Попова і Олексія Криворучка.

Також санкції були введені проти Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології РФ.

Росія у відповідь запровадила контрсанкції проти Німеччини та Франції.



