Отруєння Навального: Росія запровадила контрсанкції проти Німеччини та Франції

Сергій Лавров: офіційна нота скоро буде направлена до Берліну та Парижу

Російські контрсанкції введені проти провідних чиновників Німеччини і Франції

Російські обмеження введені у відповідь на санкції Франції та Німеччини, які були запроваджені через отруєння опозиційного політика Олексія Навального. Про введення санкцій оголосив очільник МЗС РФ Сергій Лавров.

Санкції зачіпають керівних осіб апаратів глав ФРН і Франції, вони будуть дзеркальними. Вони вже прийняті, скоро ми повідомимо про це нашим німецьким і французьким колегам", - цитує Лаврова Інтерфакс.

Євросоюз через отруєння Навального ввів санкції проти шести громадян РФ, зокрема, проти директора ФСБ Олександра Бортнікова, начальника управління президента Росії з питань внутрішньої політики Андрія Яріна, першого заступника голови президентської адміністрації Сергія Кирієнка, повноважного представника президента в Сибірському федеральному окрузі Сергія Меняйла та заступника міністра оборони РФ Павла Попова і Олексія Криворучка.

Також санкції були введені проти Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології РФ.

Навальному стало погано 20 серпня у літаку, який летів з Томська в Москву. Його спочатку госпіталізували в Омську, а потім перевезли на лікування до берлінської клініки Charite. 6 жовтня Організація з заборони хімічної зброї оголосила, що Навальний був отруєний різновидом нервово-паралітичного речовини Новачок. Це речовина, якою у 2018 році була отруєна родина Скрипалів у Великій Британії. Офіційна Москва відкинула всі звинувачення у причетності до інциденту з Навальним.