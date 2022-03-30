Тимощук отримав «подарунок» до дня народження: футболіст втратив почесне звання

Ексфутболіст збірної України святкує 43-річчя в Санкт-Петербурзі, доки в Україні триває війна

Колишнього футболіста збірної України, а нині тренера петербурзького «Зеніта» Анатолія Тимощука позбавлено звання «Почесний громадянин Луцька», повідомляє Sport.ua із посиланням на рішення Луцької міської ради.

Це рішення підтримали 35 депутатів, мотивувавши його тим, що уродженець Луцька Тимощук за весь період військової агресії Росії проти України жодного разу не висловився на підтримку рідної країни.

«За часів, коли Україна страждає від військової агресії Росії, Анатолій Тимощук не зробив жодної публічної заяви з цього приводу та не припинив свою співпрацю з футбольним клубом країни-агресора. Таким свідомим вибором він продовжує працювати на окупантів і дискредитує звання «Почесний громадянин міста Луцька», – йдеться в офіційній заяві.

Символічно, що Анатолія Тимощука позбавили звання «Почесний громадянин міста Луцька» у його день народження: сьогодні футболістові виповнилося 43 роки.

Зазначимо, що Анатолій Тимощук народився в Луцьку та з шести років займався у футбольній школі ФК «Волинь». Із 1995 по 1997 рік він виступав за основну команду луцького клубу, після чого перейшов до «Шахтаря» (Донецьк). У складі «оранжево-чорних» Тимощук відіграв 10 років, після чого поїхав у Санкт-Петербург, підписавши контракт із «Зенітом». Через два роки він перейшов у ФК «Баварія» (Мюнхен), де грав із 2009 по 2013 рік, після чого повернувся в «Зеніт».

Із 2017 року Анатолій Тимощук працює помічником головного тренера ФК «Зеніт» (Санкт-Петербург).

Раніше колишній менеджер футболіста Віталій Юрченко розповів, як Анатолій Тимощук вихвалявся контактами у ФСБ Росії. За словами Юрченка, футболіст давно знайомий із російськими силовиками та допускав порушення правил дорожнього руху, користуючись своїм статусом.

Колишній партнер Тимощука з «Шахтаря» та збірної України Юрій Вірт розповів, що батько Тимощука вступив у лави територіальної оборони міста Луцька. Вірт також зазначив, що Анатолій Тимощук регулярно спілкується з батьком і отримує від нього інформацію про те, що відбувається в Україні.