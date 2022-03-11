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    Путін та Абрамович – «криваві брати». ІноЗМІ про війну РФ в Україні

    &laquo;Кров українського народу на їх руках&raquo; - Путін та Абрамович – «криваві брати». ІноЗМІ про війну РФ в Україні
    «Кров українського народу на їх руках»

    Західні журналісти в один голос назвали Абрамовича співучасником злочинів російського президента

    Топ-темою західної преси лишається війна Росії в Україні. Сьогодні головною персоною європейської преси став мільярдер Роман Абрамович. Велика Британія запровадила проти нього санкції, а журналісти в один голос назвали його співучасником злочинів російського президента Путіна. «На його руках кров», – так написали найбільші газети про олігарха.

    The Times: «Кров на його руках»

    Британська газета The Times написала про олігарха Романа Абрамовича, якого вважають найближчим соратником Путіна. Видання зазначає, що Велика Британія стала першою країною, яка ввела санкції проти Романа Абрамовича вчора, міністри звинуватили його в «крові на руках» через зв’язки з президентом Путіним.

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    Олігарху офіційно заборонили їздити до Великобританії та заморозили всі його активи, включаючи футбольний клуб «Челсі» та його багатомільйонний портфель нерухомості. Йому заборонено проводити фінансові операції з будь-якими фізичними особами або підприємствами у Британії.

    Daily Mirror: Путін та Абрамович – «криваві брати»

    Щоденний британський таблоїд Daily Mirror назвав Путіна та російського олігарха Романа Абрамовича «кривавими братами».

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    Видання цитує міністра закордонних справ Ліз Трасс, яка зазначає: «Абрамович і шість інших олігархів потрапили під санкції, щоб посилити тиск на режим Путіна і заглушити кошти його жорстокій бойовій машині. З огляду на свої тісні зв’язки з Путіним, вони причетні до його агресії. Кров українського народу на його руках. Їм би від сорому похилити голови».

    Metro: «Кров на його руках»

    Бртанське видання Metro також написала про Романа Абрамовича та його заарештовані активи. Титульна сторінка видання анонсує цей матеріал.

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    The New York Times: Бійня посилюється в міру того, як переговори про припинення вогню зазнають невдачі

    Найбільша американська газета The New York Times головною темою номера теж зробила ситуацію в Україні. Вони показали розбомблені Росією міста.

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    На думку журналістів, з кожним невдалим раундом переговорів між представниками України та країни-агресора обстріли стають дедалі жорстокішими.

    Теги: Росія санкції війна Путін Велика Британія
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    Путін та Абрамович – «криваві брати». ІноЗМІ про війну РФ в Україні