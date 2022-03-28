Абрамовича та українських перемовників могли отруїти – американські ЗМІ

Офіс президента заперечує отруєння українських учасників переговорів

Російський олігарх Роман Абрамович та деякі українські учасники мирних переговорів після зустрічі у Києві на початку цього місяця мають симптоми, схожі на отруєння. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на людей, знайомих із цим питанням.

Після зустрічі в українській столиці у Абрамовича, який курсував між Москвою, Львовом та іншими переговорними майданчиками, а також як мінімум у двох високопоставлених членів української команди з'явилися симптоми, що включають почервоніння очей, постійні та болючі сльозотечі та лущення шкіри на обличчі та руках, казали співрозмовники видання.

Вони звинуватили у ймовірному нападі прихильників жорсткої лінії в Москві, які, за їхніми словами, хотіли саботувати переговори, спрямовані покласти край війні. Людина, близька до Абрамовича, сказала, що неясно, хто націлився на цю групу.

Абрамович та українські переговорники, у тому числі кримськотатарський депутат Рустем Умеров, відтоді одужали, і їх життю нічого не загрожує, кажуть джерела видання. За їхніми словами президент України Володимир Зеленський, який зустрічався з Абрамовичем, не постраждав. Прес-секретар Зеленського заявив, що він не має інформації про будь-які підозри на отруєння.

За словами співрозмовників видання, західні експерти, які вивчали інцидент, сказали, що «важко визначити, чи були симптоми спричинені хімічним чи біологічним агентом чи якоюсь атакою електромагнітного випромінювання».

Також сьогодні ряд ЗМІ повідомили про начебто важке отруєння Рустема Умерова. Однак сам народний депутат на своїй сторінці у Facebook спростував це повідомлення.

Також отруєння заперечує радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. «Усі члени переговорної групи працюють сьогодні у звичайному режимі. В інформаційному полі зараз багато інформаційних спекуляцій, різних конспірологічних версій та елементів тієї чи іншої інформаційної гри. Тому, ще раз повторю – члени переговорних груп працюють сьогодні у штатних режимах…», - сказав він.

Напередодні Financial Times з посиланням на джерела писав, що президент країни-агресорки Володимир Путін особисто схвалив участь олігарха Абрамовича у мирних переговорах України та Росії.

Видання зазначає, пряме «благословення» Путіна вказує на те, що Абрамович домагався схвалення на найвищому рівні, щоб допомогти розпочати переговори про припинення вогню. Це також суперечить давнім твердженням олігарха про те, що він не має близьких відносин з російським президентом.

Учасник переговорної групи України, нардеп Давид Арахамія говорив FT, що зустрічався з Абрамовичем у Гомелі під час першого раунду переговорів: «Я можу підтвердити, що пан Абрамович бере активну участь у мирних переговорах».

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков відмовився коментувати, чи Абрамович отримав «добро» від самого Путіна.

Представник Абрамовича сказав, що не варто коментувати процес переговорів чи участь Абрамовича заради їхнього успіху.

Раніше повідомлялося, що російський мільярдер Роман Абрамович намагається уникнути санкцій.

Попри це через британські санкції проти російського олігарха його вклади в американських хедж-фондах виявилися заблокованими.