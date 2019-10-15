Отруєння Скрипаля: розслідувачі знайшли Чепігу на фото з весілля дочки генерала ГРУ



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Розслідувачі знайшли Чепігу на фотографіях з весілля дочки генерала ГРУ

Чепіга був присутній на весіллі з дружиною і двома дітьми

Підозрюваний в отруєнні Скрипалів співробітник ГРУ Росії Анатолій Чепіга був присутній на весіллі дочки генерал-майора Андрія Авер'янова, який очолює військову частину розвідувального управління номер 29155.

Про це йдеться в публікаціях «Радіо Свобода», The Insider і Bellingcat, які знайшли фотографії і відеозаписи з весілля.

Журналісти знайшли акаунт дочки Авер'янова в соцмережах, а в акаунтах її друзів — фотографії з весілля, яке відбулася в липні 2017 року.

«Радіо Свобода» зазначає, що Чепіга був присутній на ній з дружиною і двома дітьми. На фотографії списку гостей можна побачити трьох чоловік з прізвищем Чепіга Андрій, Олексій та Галина.

Сам Андрій Авер'янов, командир частини 29155, також присутній на численних фотографіях і відео з весілля.

Цікаво, що організована вона була в бутік-готелі «Сенешаль», розташованому на березі Сенежського озера, на протилежному березі від бази «Сенеж» російських «Сил спеціальних операцій». До місця, де в 2013 році розташувалася основна частина з підготовки так званих «зелених чоловічків», від цього готелю 15 хвилин їзди на машині або кілька хвилин на катері.

Про те, що Анатолій Чепіга був не простим гостем на весіллі дочки Андрія Авер'янова, говорить і той факт, що один з дітей самого Чепіги був удостоєний честі брати участь у весільній церемонії.