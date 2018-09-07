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    Думки вголос

    Отруєння Скрипалів та шоу кремлівських пропагандистів

    • Михайло Ходорковський

      Екс-глава «ЮКОСа», Росія

    • Розсилка
    Отруєння Скрипалів та шоу кремлівських пропагандистів

    Якщо не буде розумних пояснень - будь-яка колегія присяжних з великою ймовірністю винесе обвинувальний вердикт

    Мовою оригіналу

    С интересом прочитал реакцию Кремля и глянул шоу кремлевских пропагандистов по поводу обнародования результатов расследования дела Скрипалей. «Где доказательства».

    Двое приезжают в Лондон за день до отравления. 
    Едут в совсем не туристический пригород. 
    На следующий день едут туда опять. 
    Замечены недалеко от места преступления. 
    В этот день и в это время Скрипали отравлены. 
    Двое сразу улетают.

    В номере у этих двоих следы яда. (Возможно от приведения баллона-контейнера в боевое положение).

    Если не будет разумных объяснений от подозреваемых — любая коллегия присяжных вынесет обвинительный вердикт с большой вероятностью.

    Если же в секретной части доклада и правда содержатся доказательства работы этих двоих в ГРУ — вероятность обвинительного вердикта независимых присяжных даже в России — 90%.

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    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    отруєння Сергій Скрипаль
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