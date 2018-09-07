Отруєння Скрипалів та шоу кремлівських пропагандистів

Якщо не буде розумних пояснень - будь-яка колегія присяжних з великою ймовірністю винесе обвинувальний вердикт

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С интересом прочитал реакцию Кремля и глянул шоу кремлевских пропагандистов по поводу обнародования результатов расследования дела Скрипалей. «Где доказательства».

Двое приезжают в Лондон за день до отравления.

Едут в совсем не туристический пригород.

На следующий день едут туда опять.

Замечены недалеко от места преступления.

В этот день и в это время Скрипали отравлены.

Двое сразу улетают.

В номере у этих двоих следы яда. (Возможно от приведения баллона-контейнера в боевое положение).

Если не будет разумных объяснений от подозреваемых — любая коллегия присяжных вынесет обвинительный вердикт с большой вероятностью.

Если же в секретной части доклада и правда содержатся доказательства работы этих двоих в ГРУ — вероятность обвинительного вердикта независимых присяжных даже в России — 90%.

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Джерело: Эхо Москвы

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