Поліція відкрила справу щодо масового отруєння дітей на пляжі в Рубіжному



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наразі 15 дітей перебувають у лікарні міста Рубіжне і 4 дитини – у лікарні у місті Сєверодонецьку

Поліція розслідує масове отруєння дітей після купання на пляжі Малібу у місті Рубіжне Луганської області. Про це повідомила начальник відділу комунікації поліції області Тетяна Погукай, пише УНН.

«Відкрите кримінальне провадження за ст. 242 Кримінального кодексу України – порушення правил охорони вод, але наразі слідство з прокуратурою вирішує питання щодо перекваліфікації цього провадження на ст. 325 КК України – порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням», - повідомила Погукай.

За її словами, наразі 15 дітей перебувають у лікарні міста Рубіжне і 4 дитини – у лікарні у місті Сєверодонецьку

«Ті хворі, які перебувають в лікарні, завдяки зусиллям лікарів знаходяться у задовільному стані, їх життю нічого не загрожує», - зазначила Погукай.

Вона додала, що всі госпіталізовані з кишковою інфекцією тим чи іншим чином пов’язують своє захворювання з купанням на пляжі Малібу в озері Пісочне, тому був зроблений забір води в цьому озері та направлений на дослідження.

Поки точно невідомо, що стало причиною захворювання.