Через спеку у Києві зашкалює рівень забруднення повітря: де найгірша ситуація



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Спека і високий рівень забруднення повітря утримаються у Києві до 24 червня

У Києві спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у столиці.

Протягом 18-19 червня, за даними постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, рівень забруднення діоксидом азоту досяг 6 середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація) в районах:

Оболонського проспекту;

Бессарабської площі;

Деміївської площі.

Такі метеорологічні умови, за прогнозом Гідрометцентру, (спекотний характер погоди, поле підвищеного тиску, слабкий вітер у приземному шарі, нічні приземні інверсії) та рівень забруднення (тенденція до подальшого зростання) утримаються в Києві до 24 червня.

Раніше повідомлялося, що такі метеорологічні умови і рівень забруднення утримаються в Києві до 18 червня.