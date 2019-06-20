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    Через спеку у Києві зашкалює рівень забруднення повітря: де найгірша ситуація

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    Через спеку у Києві зашкалює рівень забруднення повітря: де найгірша ситуація

    Спека і високий рівень забруднення повітря утримаються у Києві до 24 червня

    У Києві спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у столиці.

    Протягом 18-19 червня, за даними постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, рівень забруднення діоксидом азоту досяг 6 середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація) в районах:

    • Оболонського проспекту;
    • Бессарабської площі;
    • Деміївської площі.

    Такі метеорологічні умови, за прогнозом Гідрометцентру, (спекотний характер погоди, поле підвищеного тиску, слабкий вітер у приземному шарі, нічні приземні інверсії) та рівень забруднення (тенденція до подальшого зростання) утримаються в Києві до 24 червня.

    Раніше повідомлялося, що такі метеорологічні умови і рівень забруднення утримаються в Києві до 18 червня.

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