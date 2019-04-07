Пакистан заявив, що Індія готує нову атаку



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За даними пакистанської розвідки, можлива атака планується з 16 по 20 квітня

Міністр закордонних справ Пакистану Шах Мехмуд Куреші під час прес-конфере

нції заявив, що вони володіють надійними розвідувальними даними, що Індія планує здійснити нову атаку в період з 16 по 20 квітня. Про це повідомляє Geo TV.

Куреші розповів, що за їх інформацією Індія планує проведення подібного інциденту, як той, що стався в окрузі Пульвама індійського штату Джамму і Кашмір.

«Це дозволить посилити дипломатичний тиск на Пакистан і виправдати бойові дії проти Пакистану», - заявив міністр.

Також він додав, що після проведення консультацій з прем'єр-міністром Пакистану Імраном Ханом, вони прийняли рішення поділитися цією інформацією з громадськістю.

«Пакистан інформував всіх п'ятьох постійних членів Ради Безпеки ООН про спроби Індії порушити мир», - додав Куреші.

Зараз у відносинах між Індією і Пакистаном зберігається напруженість через напад на колону воєнізованої поліції 14 лютого в індійському штаті Джамму і Кашмір. Відповідальність за те, що трапилося, взяло на себе угруповання Джаїш-е-Мухаммад, керівник якого Масуд Азхар базується в Пакистані. Жертвами атаки в той день стали 45 осіб.

Після неї Індія звинуватила Пакистан у підтримці терористичних формувань. Ісламабад відкинув ці звинувачення, як «бездоказові», запропонувавши провести спільне комплексне розслідування. Інцидент ускладнив і без того напружені відносини між Нью-Делі й Ісламабадом, поставивши регіон на межу військового конфлікту.

Слідом за цим 26 лютого ВПС Індії завдали удару по табору Джаїш-е-Мухаммад в підконтрольній Пакистану частині Кашміру, а на наступний день пакистанські літаки завдали удару по індійських об'єктах в Джамму і Кашмірі.

За підсумками повітряних сутичок Нью-Делі й Ісламабад виступили з заявами, що збили літаки один одного. Пакистанська армія також взяла в полон індійського пілота, який катапультувався і якого 1 березня повернули на батьківщину як «жест миру».

Раніше повідомлялось, що в Пакистані закликали до миру з Індією. Президент Пакистану Аріф Алві, під час військового параду для демонстрації військової могутності країни, заявив, що вони хочуть миру з Індією і їм слід зосередитися на охороні здоров'я і медицині.