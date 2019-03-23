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    У світі

    У Пакистані закликали до миру з Індією

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    Я вважаю, що прийшов час почати всеосяжний діалог з Індією, - - прем'єр Пакистану - У Пакистані закликали до миру з Індією
    Я вважаю, що прийшов час почати всеосяжний діалог з Індією, - - прем'єр Пакистану

    «Замість війни ми повинні зосередитися на освіті та охороні здоров'я», - президент Пакистану

    Президент Пакистану Аріф Алві під час військового параду заявив, що вони хочуть миру з Індією і їм слід зосередитися на охороні здоров'я і медицині. Про це повідомляє Reuters.

    У своєму виступі Алві повідомив, що вони не вірять у війну і хочуть вирішувати існуючі проблеми шляхом діалогу.

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    «Замість війни ми повинні зосередитися на освіті та охороні здоров'я», - заявив президент Пакистану.

    Також Алві додав, що сьогоднішній військовий парад на честь дня Пакистану надсилає повідомлення про те, що вони є мирними людьми, але при необхідності «ніколи не забудуть про свій захист».

    Крім цього, прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан розповів, що отримав послання від прем'єр-міністра Індії Наренді Моді з найкращими побажаннями Дня Республіки та закликом до миру і регіонального співробітництва.

    «Я вважаю, що прийшов час почати всеосяжний діалог з Індією для розв'язання та вирішення всіх питань. Спір про колишню княжу державу Кашмір викликав перші дві з трьох воєн між Індією і Пакистаном після здобуття незалежності в 1947 році», - заявив Хан.

    Нагадаємо, Індія звинуватила Пакистан в обстрілі.

    Як повідомляється, вранці  у неділю, 10 березня, уздовж лінії розмежування в окрузі Пунч в індійському штаті Джамму і Кашмір було зафіксовано 4 обстріли з боку пакистанської території.

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