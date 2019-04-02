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    У світі

    У Кашмірі сталася перестрілка між військовими, є жертви

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    Пакистанські військові заявили, що індійські війська завдали удару по своїх військових позиціях в прикордонному місті Рахчакри - У Кашмірі сталася перестрілка між військовими, є жертви
    Пакистанські військові заявили, що індійські війська завдали удару по своїх військових позиціях в прикордонному місті Рахчакри

    У перестрілці було вбито сім осіб, ще 20 поранено

    У Кашмірі на кордоні сталася перестрілка між пакистанськими та індійськими військовими, в результаті якої було вбито сім чоловік. Про це повідомляє  Associated Press.

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    З боку Пакистану були застрелені троє військових і один мирний житель, з індійською - один військовий і двоє мирних жителів, в тому числі, дитина.

    За даними обох сторін, в перестрілці було поранено щонайменше 20 осіб.

    Пакистанські військові заявили, що індійські війська завдали удару по своїх військових позиціях в прикордонному місті Рахчакри в контрольованій Пакистаном частині Кашміру.

    В індійській армії звинуватили пакистанські війська у стрільбі з мінометів і стрілецької зброї уздовж лінії контролю в Кашмірі, після чого індійські солдати почали вести вогонь у відповідь.

    Раніше повідомлялося, що президент Пакистану Аріф Алві, заявив, що вони хочуть миру з Індією і їм слід зосередитися на охороні здоров'я і медицині.

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