У Кашмірі сталася перестрілка між військовими, є жертви



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Пакистанські військові заявили, що індійські війська завдали удару по своїх військових позиціях в прикордонному місті Рахчакри

У перестрілці було вбито сім осіб, ще 20 поранено

У Кашмірі на кордоні сталася перестрілка між пакистанськими та індійськими військовими, в результаті якої було вбито сім чоловік. Про це повідомляє Associated Press.

З боку Пакистану були застрелені троє військових і один мирний житель, з індійською - один військовий і двоє мирних жителів, в тому числі, дитина.

За даними обох сторін, в перестрілці було поранено щонайменше 20 осіб.

Пакистанські військові заявили, що індійські війська завдали удару по своїх військових позиціях в прикордонному місті Рахчакри в контрольованій Пакистаном частині Кашміру.

В індійській армії звинуватили пакистанські війська у стрільбі з мінометів і стрілецької зброї уздовж лінії контролю в Кашмірі, після чого індійські солдати почали вести вогонь у відповідь.

Раніше повідомлялося, що президент Пакистану Аріф Алві, заявив, що вони хочуть миру з Індією і їм слід зосередитися на охороні здоров'я і медицині.