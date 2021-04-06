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    USAID надасть Україні холодильники для зберігання вакцини Pfizer

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    USAID надасть Україні холодильники для зберігання вакцини Pfizer - USAID надасть Україні холодильники для зберігання вакцини Pfizer
    USAID надасть Україні холодильники для зберігання вакцини Pfizer

    USAID допоможе Україні підготуватися до отримання вакцини Pfizer

    Агентство США з міжнародного розвитку надасть Україні спеціальні холодильники, необхідні для транспортування і зберігання вакцини Pfizer.

    Про це повідомило посольство США в Україні.

    «USAID допомагає підготуватися до отримання вакцини Pfizer та інших затверджених вакцин, надаючи пряму підтримку ланцюгів ультрахолодного зберігання і транспортування», – мовиться у повідомленні.

    Як уточнює посольство, USAID працює над укладенням контракту з надавачем логістичних послуг у відповідь на запит українського Уряду. Йдеться про доставку перших понад 100 тисяч доз вакцини.

    6 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна уклала договір з американською фармацевтичною компанією Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини проти Covid-19. Як повідомила прес-служба президента, про це у лютому домовлялися Володимир Зеленський та головний виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла.

    Україна також очікує до кінця травня отримати партію вакцин Pfizer і AstraZeneca в рамках глобального механізму Covax. Україна повинна отримати 1,7 млн доз вакцин кількома траншами.

    Додамо, що темпи Covid-вакцинації досі повільні. За минулу добу, 5 квітня, в Україні було вакциновано проти коронавірусу 12856 осіб. З них усі щеплені однією дозою.

    5 квітня в Україні було виявлено 13276 нових хворих на Covid-19. Від ускладнень хвороби померли 430 пацієнтів.

    Степанов вважає, що Україна у найближчі два тижні вийде на 25 тисяч хворих на добу.

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    Теги: США медицина хвороби щеплення вакцинація коронавірус
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