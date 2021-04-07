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    Вчені заявили про вплив коронавірусу на психічне здоров'я

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    Вчені з'ясували, що у людей, які перехворіли на Covid-19, частіше виникали порушення мозкової діяльності - Вчені заявили про вплив коронавірусу на психічне здоров'я
    Вчені з'ясували, що у людей, які перехворіли на Covid-19, частіше виникали порушення мозкової діяльності
    Фото: з відкритих джерел

    Кожен третій, хто перехворів на Covid-19 страждає від нервового чи психічного розладу через шість місяців після зараження

    Британські та американські вчені заявили про вплив коронавірусу на психічне здоров'я.

    Дослідження опубліковане в науковому журналі Lancet Psychiatry.

    Відзначається, що кожен третій, хто перехворів на Covid-19 страждає від нервового чи психічного розладу через шість місяців після зараження.

    У дослідженні брали участь 236 тисячі пацієнтів. Фахівці перевіряли наявність у перехворілих на Covid-19 наслідків у вигляді 14 різних нервових або психічних розладів через півроку після того, як у них вперше було виявлено зараження.

    З'ясувалося, що у людей, які перехворіли на Covid-19, частіше виникали порушення мозкової діяльності, ніж у тих, хто перехворів на грип або іншими респіраторними захворюваннями.

    Найбільш поширеними нервовими або психічними розладами виявилися тривожний розлад (у 17 відсотків тих, які перехворіли) і афективний розлад (14 відсотків).

    Вчені відзначили, що для 13 відсотків пацієнтів діагнози, пов'язані з психічними або нервовими розладами, ставилися вперше.

    Нагадаємо, у США зафіксували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу з подвійною мутацією, який раніше був виявлений в Індії.

    Додамо, що минулого тижня очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що новий «південноафриканський» штам коронавірусу, що було виявлено в Україні, є більш агресивним, ніж «британський штам».

    1 квітня Степанов казав, що «південноафриканський» штам коронавірусу лабораторно підтвердили у двох областях України.

    Повідомлялося, що в Україні циркулює понад 30 генотипів коронавірусу.

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    Теги: здоров'я США діти грип Психоаналiз коронавірус
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