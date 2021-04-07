Вчені заявили про вплив коронавірусу на психічне здоров'я
Кожен третій, хто перехворів на Covid-19 страждає від нервового чи психічного розладу через шість місяців після зараження
Британські та американські вчені заявили про вплив коронавірусу на психічне здоров'я.
Дослідження опубліковане в науковому журналі Lancet Psychiatry.
Відзначається, що кожен третій, хто перехворів на Covid-19 страждає від нервового чи психічного розладу через шість місяців після зараження.
У дослідженні брали участь 236 тисячі пацієнтів. Фахівці перевіряли наявність у перехворілих на Covid-19 наслідків у вигляді 14 різних нервових або психічних розладів через півроку після того, як у них вперше було виявлено зараження.
З'ясувалося, що у людей, які перехворіли на Covid-19, частіше виникали порушення мозкової діяльності, ніж у тих, хто перехворів на грип або іншими респіраторними захворюваннями.
Найбільш поширеними нервовими або психічними розладами виявилися тривожний розлад (у 17 відсотків тих, які перехворіли) і афективний розлад (14 відсотків).
Вчені відзначили, що для 13 відсотків пацієнтів діагнози, пов'язані з психічними або нервовими розладами, ставилися вперше.
Нагадаємо, у США зафіксували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу з подвійною мутацією, який раніше був виявлений в Індії.
Додамо, що минулого тижня очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що новий «південноафриканський» штам коронавірусу, що було виявлено в Україні, є більш агресивним, ніж «британський штам».
1 квітня Степанов казав, що «південноафриканський» штам коронавірусу лабораторно підтвердили у двох областях України.
Повідомлялося, що в Україні циркулює понад 30 генотипів коронавірусу.