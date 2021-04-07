Вчені з'ясували, що у людей, які перехворіли на Covid-19, частіше виникали порушення мозкової діяльності

Кожен третій, хто перехворів на Covid-19 страждає від нервового чи психічного розладу через шість місяців після зараження

Британські та американські вчені заявили про вплив коронавірусу на психічне здоров'я.

Дослідження опубліковане в науковому журналі Lancet Psychiatry.

Відзначається, що кожен третій, хто перехворів на Covid-19 страждає від нервового чи психічного розладу через шість місяців після зараження.

У дослідженні брали участь 236 тисячі пацієнтів. Фахівці перевіряли наявність у перехворілих на Covid-19 наслідків у вигляді 14 різних нервових або психічних розладів через півроку після того, як у них вперше було виявлено зараження.

З'ясувалося, що у людей, які перехворіли на Covid-19, частіше виникали порушення мозкової діяльності, ніж у тих, хто перехворів на грип або іншими респіраторними захворюваннями.

Найбільш поширеними нервовими або психічними розладами виявилися тривожний розлад (у 17 відсотків тих, які перехворіли) і афективний розлад (14 відсотків).

Вчені відзначили, що для 13 відсотків пацієнтів діагнози, пов'язані з психічними або нервовими розладами, ставилися вперше.

Нагадаємо, у США зафіксували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу з подвійною мутацією, який раніше був виявлений в Індії.

Додамо, що минулого тижня очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що новий «південноафриканський» штам коронавірусу, що було виявлено в Україні, є більш агресивним, ніж «британський штам».

1 квітня Степанов казав, що «південноафриканський» штам коронавірусу лабораторно підтвердили у двох областях України.

Повідомлялося, що в Україні циркулює понад 30 генотипів коронавірусу.