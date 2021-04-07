Україна вийшла на перше місце в Європі за смертністю від коронавірусу

За минулу добу в Україні виявлено 15 415 нових хворих на Covid-19

В Україні за добу від коронавірусу померла 481 людина

Україна виявилася першою в Європі країною з поширенням коронавірусу. Про це свідчать дані сервісу Worldometers.

Згідно з даними, Україна опинилася на першому місці в Європі за кількістю смертельних випадків на добу й за кількістю виявлених нових випадків захворювання.

В Україні за добу від коронавірусу померла 481 людина

Водночас, за даними на ранок 7 квітня, Україна розташована на другому місці у світі за кількістю померлих від коронавірусу за минулу добу.

За минулу добу в Україні виявлено 15 415 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 636 дітей та 437 медпрацівників. До лікарень вчора з діагнозом ковід госпіталізували 5 587 осіб. Також зафіксовано 481 смерть від Covid-19. За офіційними даними 6 квітня одужало 11 472 ковід-пацієнтів.

6 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна уклала договір з американською фармацевтичною компанією Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини проти Covid-19. Наразі не відомо, коли будуть поставлено ці вакцини і за який кошт. Агентство США з міжнародного розвитку надасть Україні спеціальні холодильники, необхідні для транспортування і зберігання вакцини Pfizer.

Україна також очікує до кінця травня отримати партію вакцин Pfizer і AstraZeneca в рамках глобального механізму Covax. Україна повинна отримати 1,7 млн доз вакцин кількома траншами.

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