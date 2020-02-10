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    Паніка через коронавірус. У Сингапурі люди змели з полиць магазинів усі товари з Китаю

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    Паніка через коронавірус. У Сингапурі люди змели з полиць магазинів усі товари з Китаю
    Фото: instagram.com

    Люди злякались припинення поставок з Китаю, тому з магазинів зник весь туалетний папір, серветки, рис, макарони та засоби дезинфекції

    У Сінгапурі, як і в Гонконзі, люди побоюються припинення поставок з Китаю, тому змели з полиць магазинів китайські товари широко вжитку.

    З магазинів зник весь туалетний папір, серветки, рис, макарони, засоби дезинфекції. Про це користувачі пишуть у соцмережах.

    Як повідомлялось, жертвами китайського коронавірусу стали вже понвд 900 людей. Успішно побороли захворювання 3246 особи.

    Напередодні ВООЗ відправила в Китай групу експертів через епідемію коронавірусу.

    Як відомо, для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів. 

    Нагадаємо, 9 лютого у МЗС підтвердили випадок зараження українця коронавірусом на лайнері Diamond Princess.

    Українець перебуватиме в ізоляції під відповідним медичним спостереженням щонайменше 14 днів. 

    На думку науковців, пік коронавірусу припаде на другу половину лютого.

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