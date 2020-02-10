Паніка через коронавірус. У Сингапурі люди змели з полиць магазинів усі товари з Китаю
Люди злякались припинення поставок з Китаю, тому з магазинів зник весь туалетний папір, серветки, рис, макарони та засоби дезинфекції
У Сінгапурі, як і в Гонконзі, люди побоюються припинення поставок з Китаю, тому змели з полиць магазинів китайські товари широко вжитку.
З магазинів зник весь туалетний папір, серветки, рис, макарони, засоби дезинфекції. Про це користувачі пишуть у соцмережах.
Як повідомлялось, жертвами китайського коронавірусу стали вже понвд 900 людей. Успішно побороли захворювання 3246 особи.
Напередодні ВООЗ відправила в Китай групу експертів через епідемію коронавірусу.
Як відомо, для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів.
Нагадаємо, 9 лютого у МЗС підтвердили випадок зараження українця коронавірусом на лайнері Diamond Princess.
Українець перебуватиме в ізоляції під відповідним медичним спостереженням щонайменше 14 днів.
На думку науковців, пік коронавірусу припаде на другу половину лютого.