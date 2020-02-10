У МОЗ розповіли про стан українця, у якого виявили коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наразі українець знятий з лайнера, який перебуває на карантині біля берегів Японії, та перевезений до японської лікарні столичного регіону

В українця, члена команди лайнеру, виявлено гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом 2019-nCoV

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що українець в якого виявили коронавірус, госпіталізований у Японії.

Про це повідомляється на офіційному сайті МОЗ.

У міністерстві зазначили, що на борту лайнера Diamond Princess, за результатами лабораторних досліджень, в українця, члена команди лайнеру, виявлено гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом 2019-nCoV.

Інформація була отримана національним координатором міжнародних медико-санітарних правил в рамках взаємного інформування.

Наразі українець знятий з лайнера, який перебуває на карантині біля берегів Японії, та перевезений до японської лікарні столичного регіону. Там він буде перебувати в ізоляції під відповідним медичним спостереженням щонайменше 14 днів. Міністерство охорони здоров’я України буде щоденно поінформоване про стан його здоров’я.

Зазначається, що Державна прикордонна служба України має перелік усіх 25 громадян України, які перебувають на лайнері Diamond Princess.

Після їхнього повернення до України за ними буде встановлено медико-санітарне спостереження. Дата їхнього повернення наразі не встановлена.

Нагадаємо, 9 лютого у МЗС підтвердили випадок зараження українця коронавірусом на лайнері Diamond Princess.

За даними на 9 лютого, кількість заражених коронавірусів в Китаї перевищило 37 тисяч осіб, померли 811 хворих.

На думку науковців, пік коронавірусу припаде на другу половину лютого.