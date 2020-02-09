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    У світі

    Пік коронавірусу припаде на другу половину лютого, - науковці

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    За даними&nbsp;на 9 лютого кількість заражених коронавірусом у Китаї перевищило 37 тисяч осіб, померли 811 хворих - Пік коронавірусу припаде на другу половину лютого, - науковці
    За даними на 9 лютого кількість заражених коронавірусом у Китаї перевищило 37 тисяч осіб, померли 811 хворих
    Фото: АА

    Вчені розробили математичну модель розповсюдження коронавірусу на основі даних про захворюваність в Ухані

    Пік захворюваності на пневмонію, викликану новим коронавірусом, очікується у Китаї в другій половині лютого.

    Про це інформує Bloomberg.

    «Вчені, котрі моделюють поширення вірусу, прогнозують, що пік спалаху інфекції може статися пізніше цього місяця», – йдеться у повідомленні.

    Науковці розробили математичну модель розповсюдження коронавірусу на основі даних про захворюваність в Ухані – епіцентрі нового вірусу.

    Коронавірус, можливо, виявлять у кожного 20-го жителя Ухані до того, як захворюваність досягне піку.

    «Якщо припустити, що поточні тенденції продовжаться, ми прогнозуємо пік з середини до кінця лютого» в Ухані, – сказав доцент кафедри епідеміології інфекційних хвороб Адам Кучарський.

    Кучарський та його колеги будують свої прогнози на моделюванні припущень розвитку вірусу, включаючи інкубаційний період у 5 днів та затримку від появи симптомів до підтвердження зараження у 6 днів.

    За даними на 9 лютого кількість заражених коронавірусів в Китаї перевищило 37 тисяч осіб, померли 811 хворих. Згідно моніторинговим даними проекту університету Джонса Хопкінса, всього в світі заразилося 37,5 тисячі осіб, вилікувалися від вірусу близько 2,6 тисячі хворих.

    За даними South China Morning Post, на материковому Китаї епідемія забрала життя 803 людей, і ще двох– за межами країни.

    Загальна кількість зараження в провінції сягнула 27 тис. 100 осіб, на материковому Китаї – 36 тис. 693, у світі в цілому – 37 тис. 045 осіб.

    Напередодні ЗМІ повідомили, що громадянин США помер від коронавіруса в Ухані.

    До слова, у Чилі оголосили режим надзвичайного стану через коронавірус.

    Як відомо, у світі зареєстровано 34 909 лабораторно підтверджених випадки нової коронавірусної інфекції, з яких 724 – летальні.

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