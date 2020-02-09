Пік коронавірусу припаде на другу половину лютого, - науковці



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За даними на 9 лютого кількість заражених коронавірусом у Китаї перевищило 37 тисяч осіб, померли 811 хворих Фото: АА

Вчені розробили математичну модель розповсюдження коронавірусу на основі даних про захворюваність в Ухані

Пік захворюваності на пневмонію, викликану новим коронавірусом, очікується у Китаї в другій половині лютого.

Про це інформує Bloomberg.

«Вчені, котрі моделюють поширення вірусу, прогнозують, що пік спалаху інфекції може статися пізніше цього місяця», – йдеться у повідомленні.

Науковці розробили математичну модель розповсюдження коронавірусу на основі даних про захворюваність в Ухані – епіцентрі нового вірусу.

Коронавірус, можливо, виявлять у кожного 20-го жителя Ухані до того, як захворюваність досягне піку.

«Якщо припустити, що поточні тенденції продовжаться, ми прогнозуємо пік з середини до кінця лютого» в Ухані, – сказав доцент кафедри епідеміології інфекційних хвороб Адам Кучарський.

Кучарський та його колеги будують свої прогнози на моделюванні припущень розвитку вірусу, включаючи інкубаційний період у 5 днів та затримку від появи симптомів до підтвердження зараження у 6 днів.

За даними на 9 лютого кількість заражених коронавірусів в Китаї перевищило 37 тисяч осіб, померли 811 хворих. Згідно моніторинговим даними проекту університету Джонса Хопкінса, всього в світі заразилося 37,5 тисячі осіб, вилікувалися від вірусу близько 2,6 тисячі хворих.

За даними South China Morning Post, на материковому Китаї епідемія забрала життя 803 людей, і ще двох– за межами країни.

Загальна кількість зараження в провінції сягнула 27 тис. 100 осіб, на материковому Китаї – 36 тис. 693, у світі в цілому – 37 тис. 045 осіб.

Напередодні ЗМІ повідомили, що громадянин США помер від коронавіруса в Ухані.

До слова, у Чилі оголосили режим надзвичайного стану через коронавірус.

Як відомо, у світі зареєстровано 34 909 лабораторно підтверджених випадки нової коронавірусної інфекції, з яких 724 – летальні.

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