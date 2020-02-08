У МОЗ відповіли на сім найпоширеніших питань про коронавірус



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Новий коронавірус вперше зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року

Разом з достовірними даними ширяться безліч чуток і фейків, - пресслужба МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я зібрали найпопулярніші питання про новий коронавірус і підготували відповіді. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Зазначається, що поява і поширення уханського вірусу стало топ-темою останніх тижнів. Інформація постійно оновлюється в ЗМІ, месенджерах та соціальних мережах. Разом з достовірними даними ширяться безліч чуток і фейків.

Отже, відповіді на найпоширеніші запитання:

Що таке новий коронавірус?

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів, що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому.

Новий коронавірус - це передусім зоонозна інфекція. Тобто вона може передаватися від тварини до людини. Зазвичай, такі віруси не несуть загрози для людей. Проте коронавіруси можуть швидко мутувати та ставати небезпечними. Так, наприклад, вірус SARS-CoV у 2002-2003 роках викликав спалахи гострого распітораторного сидрому, а вірус MERS-CoV у 2012 році спричиняв близькосхідний респіраторний синдром.

Вірус 2019-nCoV вперше зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року.

Тоді більшість людей, уражених новим вірусом, були пов’язані з ринком в м. Ухань. На цьому ринку продають продукти, тварин тощо. Проте на сьогодні вірус передається повітряно-крапельним шляхом від людини до людини.

Новий штам коронавірусу може викликати тяжку форму пневмонії. Перебіг хвороби залежить від імунітету людини. Більшість людей, які померли внаслідок зараження вірусом, мали проблеми зі здоров’ям. Серед померлих багато людей літнього віку з хронічними захворюваннями.

Основне занепокоєння викликає діапазон вираженості симптомів: деякі люди мають легкі симптоми, інші — тяжко хворіють. Це ускладнює встановлення справжньої кількості заражених та швидкості передачі вірусу від людини до людини.

Найпоширеніши симптомами є головний біль, кашель, лихоманка та утруднення дихання, в деяких випадках - діарея або кон'юнктивіт. Інкубаційний період триває від 2 днів до 2 тижнів.

Чи передається вірус 2019-nCoV через фрукти?

Вже кілька тижнів поширюється інформація про небезпеку бананів. Але немає ніяких даних, котрі пов’язували б новий коронавірус та фрукти. Фрукти - непридатне середовище для тривалого виживання вірусу. Ймовірність того, що вірус зможе існувати поза організмом більше 2 діб, зводиться майже до нуля. Нагадуємо, що фрукти необхідно ретельно мити. Тому заразитися через банани неможливо.

Як довго вірус живе на поверхнях?

За попередньою інформацією вірус може виживати на поверхнях лише протягом декількох годин. Прості дезінфікуючі засоби можуть вбити вірус, унеможливлюючи зараження людей.

Чи безпечно отримувати посилки з Китаю?

Так, цілком. Неможливо заразитися новим коронавірусом через посилку. ВООЗ не рекомендує жодних обмежень по торгівлі та переміщенні товарів з Китаю. Доставка поштових відправлень з Китаю та в Китай здійснюється у штатному режимі.

Хто має вищий ризик отримання важкої форми захворювання?

Хоча вірус ще не до кінця вивчений, але на сьогодні відомо, що люди похилого віку із хронічними захворюваннями більш схильні до ризику розвитку важких захворювань.

Як захиститись від нового коронавірусу?

Паніка у медіа та соціальних мережах створили підґрунтя для маніпуляцій та поширення фейків. Багато компаній пропонують товари, медичні препарати, БАДи чи навіть вакцини, що мають вас захистити від нового вірусу. Проте наразі специфічного лікування та вакцини від уханського коронавірусу не існує. Не захищають від коронавірусу 2019-nCoV:

Захисні маски. Маски варто одягати людям, що вже захворіли, для зниження ризику зараження інших в закритих приміщеннях. На вулиці маски неефективні. Також маски вдягають лікарі під час операцій.

БАДи та гомеопатія. Ефективність цих препаратів не доведена, тому вони не здатні захистити від нового коронавірусу.

Імуномодулятори. Такі лікарські засоби може призначити лише лікар.

Цибуля, часник, алкоголь та інші засоби “народної медицини”. Не має жодного наукового обґрунтування ефективності цих засобів. Алкоголь навпаки пригнічує імунну систему і послаблює організм, ускладнюючи процес боротьби з вірусом.

Щоб зробити себе менш вразливим до вірусів завжди дотримуйтесь рекомендацій:

мийте руки;

уникайте близьких контактів з хворими;

збалансовано харчуйтеся;

пийте достатньо рідини;

провітрюйте та зволожуйте приміщення;

ведіть здоровий спосіб життя;

подбайте про достатню кількість сну;

не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження.

Де можна знайти актуальну та достовірну інформацію про новий коронавірус?

Для отримання достовірної інформації радимо обирати лише офіційні джерела.

Як відомо, для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів.

Американський уряд оголосив про готовність виділити до $100 млн Китаю та іншим країнам для боротьби з поширенням нового коронавірусу.

Окрім Китаю, випадки захворювання зафіксовані у 24 країнах. В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.